У середині липня на північ від окупованого Донецька загинув громадянин Фінляндії, який допомагав ЗСУ. Це вже четвертий доброволець з Фінляндії, який загинув в Україні.
Захворюваність на сифіліс у Фінляндії зросла на 18% порівняно з попереднім роком: у 2023 році було зареєстровано 457 випадків, що є найвищим показником з 1995 року, коли почалася реєстрація.
Парламент Фінляндії одноголосно схвалив угоду про оборонну співпрацю, яка дозволяє США використовувати 15 фінських військових об'єктів і полегшує пересування американських військ і техніки у Фінляндії.
Росія відвела до 80% своїх військ від кордону з Фінляндією і перекинула їх на війну в Україну, залишивши майже порожні гарнізони і військові бази поблизу фінського кордону.
Фінляндія передає Україні новітнє озброєння, в тому числі те, яке все ще знаходиться в стадії розробки, а також позитивні відгуки про використання фінської оборонної продукції в Україні, що допоможе в розробці нової фінської військової техніки.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо виключає відправку фінських військ в Україну, підкреслюючи, що Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну через постачання зброї та військову підготовку на прохання України.
Фінляндія зробить все, щоб забезпечити перемогу України у війні проти росії, заявив президент Фінляндії Александр Стубб.
Фінляндія прагне швидко побудувати завод з виробництва тротилових вибухових речовин, щоб забезпечити Європу цією стратегічною речовиною через надзвичайний дефіцит.
Трьом російським студентам, підозрюваним в експорті товарів подвійного призначення з Фінляндії до інших країн в порушення санкцій, загрожує тюремне ув'язнення.
Фінляндія контактує з НАТО і ЄС щодо зростаючих перешкод GPS з боку росії, які збільшилися під час війни росії в Україні, заявила міністр закордонних справ Еліна Валтонен.
Громадяни рф можуть знову проходити підготовку пілотів у Фінляндії після того, як суд ЄС скасував санкції, що обмежують їхні польоти в Європі, але вони не можуть керувати літаками, що належать рф.
Україна ніколи використовувала західну зброю для ударів по території рф, дотримуючись умов використання такої зброї, які встановили міжнародні партнери.
12-річний учень відкрив стрілянину в школі у Вантаа, Фінляндія, поранивши трьох інших учнів, після чого був затриманий поліцією.
НАТО розпочинає широкомасштабні військові навчання під назвою ”Nordic Response 24” поблизу кордонів росії за участю понад 20 000 військовослужбовців з 14 країн на чолі з Норвегією.
Хакери у Тайваню отримали несанкціонований доступ до баз даних великої телекомунікаційної компанії, викравши конфіденційні військові та урядові дані.
Очільник МЗС Фінляндії запропонувала використати кошти від заморожених російських активів на закупівлю додаткового озброєння та матеріалів для українських сил оборони.
Фінські офіційні особи пояснили, що хоча Фінляндія не накладала обмежень на використання Україною наданої зброї, дальність дії фінських озброєнь менша, ніж у ракет дальнього радіусу дії, що постачаються іншими країнами.
Фінляндія планує назавжди закрити два тимчасові пункти пропуску на кордоні з Росією, які в основному використовувалися для поставок деревини, але не працювали роками через санкції ЄС і припинення імпорту деревини.
Ізраїль погрожує наземною операцією в Рафаху до початку Рамадану, якщо ХАМАС не звільнить заручників.
Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі, щоб обговорити санкції проти рф, конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, а також захист судноплавства в Червоному морі.
Александр Стубб переміг Пекку Хаавісто на президентських виборах у Фінляндії, набравши 51,6% голосів.
Фінляндія продовжила закриття кордону з росією ще на два місяці - до 14 квітня , через ризики для безпеки.
Фінський завод з виробництва боєприпасів цього року збільшить виробництво артилерійських снарядів у п'ять разів через високий попит на них з боку української армії, яка захищається від російського вторгнення.
Фінляндія не надала притулку жодному з мігрантів, які прибули з росії через кордон наприкінці минулого року.