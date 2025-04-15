Фінляндія хоче назавжди закрити два тимчасові КПП на кордоні з Росією

Фінляндія планує назавжди закрити два тимчасові пункти пропуску на кордоні з Росією, які в основному використовувалися для поставок деревини, але не працювали роками через санкції ЄС і припинення імпорту деревини.