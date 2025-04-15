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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19673 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134944 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127031 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125480 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127948 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192590 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76771 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164021 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115369 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Фінський доброволець загинув на Донеччині, захищаючи Україну

У середині липня на північ від окупованого Донецька загинув громадянин Фінляндії, який допомагав ЗСУ. Це вже четвертий доброволець з Фінляндії, який загинув в Україні.

Суспільство • 30 липня, 21:30 • 101538 перегляди

У Фінляндії випадки сифілісу зросли на 18%, що є найвищим показником з 1995 року

Захворюваність на сифіліс у Фінляндії зросла на 18% порівняно з попереднім роком: у 2023 році було зареєстровано 457 випадків, що є найвищим показником з 1995 року, коли почалася реєстрація.

Суспільство • 4 липня, 01:08 • 22854 перегляди

Парламент Фінляндії схвалив оборонну угоду зі США

Парламент Фінляндії одноголосно схвалив угоду про оборонну співпрацю, яка дозволяє США використовувати 15 фінських військових об'єктів і полегшує пересування американських військ і техніки у Фінляндії.

Новини Світу • 1 липня, 15:43 • 21387 перегляди

Майже всі війська рф, які базувались на кордоні з Фінляндією, перекинули на війну в Україну - ЗМІ

Росія відвела до 80% своїх військ від кордону з Фінляндією і перекинула їх на війну в Україну, залишивши майже порожні гарнізони і військові бази поблизу фінського кордону.

Війна • 19 червня, 13:41 • 15747 перегляди

Фінляндія передає Україні останні новинки своєї оборонної промисловості

Фінляндія передає Україні новітнє озброєння, в тому числі те, яке все ще знаходиться в стадії розробки, а також позитивні відгуки про використання фінської оборонної продукції в Україні, що допоможе в розробці нової фінської військової техніки.

Війна • 9 червня, 04:53 • 23916 перегляди

Прем'єр Фінляндії про відправку військових до України: не вважаю такий сценарій можливим

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо виключає відправку фінських військ в Україну, підкреслюючи, що Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну через постачання зброї та військову підготовку на прохання України.

Війна • 28 травня, 07:59 • 20930 перегляди

"Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла" - президент Стубб

Фінляндія зробить все, щоб забезпечити перемогу України у війні проти росії, заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

Війна • 27 травня, 13:20 • 19759 перегляди

Фінляндія хоче побудувати завод з виробництва вибухівки тротилового еквіваленту в Європі

Фінляндія прагне швидко побудувати завод з виробництва тротилових вибухових речовин, щоб забезпечити Європу цією стратегічною речовиною через надзвичайний дефіцит.

Політика • 6 травня, 00:31 • 26777 перегляди

У Фінляндії затримали трьох росіян за порушення санкцій

Трьом російським студентам, підозрюваним в експорті товарів подвійного призначення з Фінляндії до інших країн в порушення санкцій, загрожує тюремне ув'язнення.

Політика • 3 травня, 21:32 • 22838 перегляди

Фінляндія контактує з НАТО та ЄС щодо перешкод GPS з боку росії - голова МЗС

Фінляндія контактує з НАТО і ЄС щодо зростаючих перешкод GPS з боку росії, які збільшилися під час війни росії в Україні, заявила міністр закордонних справ Еліна Валтонен.

Новини Світу • 3 травня, 14:08 • 25155 перегляди

росіяни отримали доступ до навчання пілотів у Фінляндії

Громадяни рф можуть знову проходити підготовку пілотів у Фінляндії після того, як суд ЄС скасував санкції, що обмежують їхні польоти в Європі, але вони не можуть керувати літаками, що належать рф.

Новини Світу • 11 квітня, 23:23 • 30719 перегляди

Жодного разу Україна не атакувала території рф західною зброєю - Зеленський 

Україна ніколи використовувала західну зброю для ударів по території рф, дотримуючись умов використання такої зброї, які встановили міжнародні партнери.

Війна • 10 квітня, 15:16 • 27412 перегляди

У школі в Фінляндії сталася стрілянина: 12-річний учень поранив трьох однолітків

12-річний учень відкрив стрілянину в школі у Вантаа, Фінляндія, поранивши трьох інших учнів, після чого був затриманий поліцією.

Новини Світу • 2 квітня, 09:36 • 25402 перегляди

НАТО розпочинає масштабні навчання біля кордонів рф за участю понад 20 тисяч військових

НАТО розпочинає широкомасштабні військові навчання під назвою ”Nordic Response 24” поблизу кордонів росії за участю понад 20 000 військовослужбовців з 14 країн на чолі з Норвегією.

Новини Світу • 4 березня, 07:57 • 24463 перегляди

Кібератака у Тайваню: Великий витік даних загрожує національній безпеці

Хакери у Тайваню отримали несанкціонований доступ до баз даних великої телекомунікаційної компанії, викравши конфіденційні військові та урядові дані.

Кримінал та НП • 1 березня, 04:52 • 35276 перегляди

Глава МЗС Фінляндії пропонує використати прибутки від заморожених активів рф на зброю для України

Очільник МЗС Фінляндії запропонувала використати кошти від заморожених російських активів на закупівлю додаткового озброєння та матеріалів для українських сил оборони.

Війна • 29 лютого, 16:19 • 30195 перегляди

Фінляндія не забороняла Україні бити по рф переданою зброєю

Фінські офіційні особи пояснили, що хоча Фінляндія не накладала обмежень на використання Україною наданої зброї, дальність дії фінських озброєнь менша, ніж у ракет дальнього радіусу дії, що постачаються іншими країнами.

Війна • 28 лютого, 19:55 • 38019 перегляди

Фінляндія хоче назавжди закрити два тимчасові КПП на кордоні з Росією

Фінляндія планує назавжди закрити два тимчасові пункти пропуску на кордоні з Росією, які в основному використовувалися для поставок деревини, але не працювали роками через санкції ЄС і припинення імпорту деревини.

Суспільство • 21 лютого, 23:50 • 27749 перегляди

Ізраїль погрожує розпочати наземною операцією в Рафаху до Рамадану

Ізраїль погрожує наземною операцією в Рафаху до початку Рамадану, якщо ХАМАС не звільнить заручників.

Війна • 19 лютого, 05:07 • 32809 перегляди

Міністри закордонних справ ЄС обговорять Близький Схід, Україну та санкції проти рф

Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі, щоб обговорити санкції проти рф, конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, а також захист судноплавства в Червоному морі.

Політика • 19 лютого, 01:28 • 35778 перегляди

Александр Стубб з невеликим відривом перемагає на президентських виборах у Фінляндії

Александр Стубб переміг Пекку Хаавісто на президентських виборах у Фінляндії, набравши 51,6% голосів.

Новини Світу • 12 лютого, 00:18 • 32870 перегляди

Фінляндія продовжила закриття кордону з росією ще на два місяці

Фінляндія продовжила закриття кордону з росією ще на два місяці - до 14 квітня , через ризики для безпеки.

Новини Світу • 8 лютого, 12:56 • 21278 перегляди

Фінська компанія вп'ятеро збільшить випуск боєприпасів на тлі війни рф проти України

Фінський завод з виробництва боєприпасів цього року збільшить виробництво артилерійських снарядів у п'ять разів через високий попит на них з боку української армії, яка захищається від російського вторгнення.

Війна • 5 лютого, 07:36 • 25280 перегляди

Фінляндія не задовольнила жодної заявки на притулок мігрантів, які прибули з рф

Фінляндія не надала притулку жодному з мігрантів, які прибули з росії через кордон наприкінці минулого року.

Новини Світу • 31 січня, 23:30 • 28221 перегляди