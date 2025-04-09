В середине июля к северу от оккупированного Донецка погиб гражданин Финляндии, который помогал ВСУ. Это уже четвертый доброволец из Финляндии, который погиб в Украине.
Заболеваемость сифилисом в Финляндии выросла на 18% по сравнению с предыдущим годом: в 2023 году было зарегистрировано 457 случаев, что является самым высоким показателем с 1995 года, когда началась регистрация.
Парламент Финляндии единогласно одобрил соглашение об оборонном сотрудничестве, которое позволяет США использовать 15 финских военных объектов и облегчает передвижение американских войск и техники в Финляндии.
Россия отвела до 80% своих войск от границы с Финляндией и перебросила их на войну в Украину, оставив почти пустые гарнизоны и военные базы вблизи финской границы.
Финляндия передает Украине новейшее вооружение, в том числе то, которое все еще находится в стадии разработки, а также положительные отзывы об использовании финской оборонной продукции в Украине, что поможет в разработке новой финской военной техники.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо исключает отправку финских войск в Украину, подчеркивая, что Финляндия будет продолжать поддерживать Украину через поставки оружия и военную подготовку по просьбе Украины.
Финляндия сделает все, чтобы обеспечить победу Украины в войне против России, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
Финляндия стремится быстро построить завод по производству тротиловых взрывчатых веществ, чтобы обеспечить Европу этим стратегическим веществом из-за чрезвычайного дефицита.
Трем российским студентам, подозреваемым в экспорте товаров двойного назначения из Финляндии в другие страны в нарушение санкций, грозит тюремное заключение.
Финляндия контактирует с НАТО и ЕС относительно растущих препятствий GPS со стороны россии, которые увеличились во время войны россии в Украине, заявила министр иностранных дел Элина Валтонен.
Граждане рф могут снова проходить подготовку пилотов в Финляндии после того, как суд ЕС отменил санкции, ограничивающие их полеты в Европе, но они не могут управлять самолетами, принадлежащими рф.
Украина никогда не использовала западное оружие для ударов по территории рф, соблюдая условия использования такого оружия, которые установили международные партнеры.
12-летний ученик открыл стрельбу в школе в Вантаа, Финляндия, ранив трех других учеников, после чего был задержан полицией.
НАТО начинает широкомасштабные военные учения под названием "Nordic Response 24" вблизи границ россии с участием более 20 000 военнослужащих из 14 стран во главе с Норвегией.
Хакеры в Тайване получили несанкционированный доступ к базам данных крупной телекоммуникационной компании, похитив конфиденциальные военные и правительственные данные.
Глава МИД Финляндии предложила использовать средства от замороженных российских активов на закупку дополнительного вооружения и материалов для украинских сил обороны.
Финские официальные лица объяснили, что хотя Финляндия не накладывала ограничений на использование Украиной предоставленного оружия, дальность действия финских вооружений меньше, чем у ракет дальнего радиуса действия, поставляемых другими странами.
Финляндия планирует навсегда закрыть два временных пункта пропуска на границе с Россией, которые в основном использовались для поставок древесины, но не работали годами из-за санкций ЕС и прекращения импорта древесины.
Израиль угрожает наземной операцией в Рафахе до начала Рамадана, если ХАМАС не освободит заложников.
Министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить санкции против рф, конфликт между Израилем и ХАМАС, а также защиту судоходства в Красном море.
Финляндия продлила закрытие границы с россией еще на два месяца - до 14 апреля, из-за рисков для безопасности.
Финский завод по производству боеприпасов в этом году увеличит производство артиллерийских снарядов в пять раз из-за высокого спроса на них со стороны украинской армии, которая защищается от российского вторжения.
Финляндия не предоставила убежища ни одному из мигрантов, прибывших из России через границу в конце прошлого года.