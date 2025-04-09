Финская компания в пять раз увеличит выпуск боеприпасов на фоне войны рф против Украины

Финский завод по производству боеприпасов в этом году увеличит производство артиллерийских снарядов в пять раз из-за высокого спроса на них со стороны украинской армии, которая защищается от российского вторжения.