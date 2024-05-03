Финляндия контактирует с НАТО и ЕС относительно препятствий GPS со стороны россии - глава МИД

Финляндия поддерживает контакты с НАТО и ЕС относительно препятствий GPS со стороны россии, сообщила министр иностранных дел страны Элина Валтонен, пишет УНН со ссылкой на Yle.

Детали

По словам Валтонен, Финляндия заметила, что помехи GPS со стороны россии растут в течение длительного времени. "Я не собираюсь называть точное время, но очевидно, что масштабы GPS-помех во время российской агрессивной войны расширились, а также во многом изменили свою форму", - говорит Валтонен.

По словам Валтонен, месседж Финляндии россии понятен. "Мы не принимаем это, если это влияет на нашу способность работать со стороны наших регионов", - указала глава МИД.

По словам министра иностранных дел, "Финляндия сотрудничает со странами ЕС и союзниками по НАТО, чтобы донести это до сведения россии".

"Конечно, вместе мы также пытаемся найти различные способы продолжать нормальную жизнь, а с другой стороны, также, возможно, противодействовать такой ситуации", - указала она.

Президент страны и министерский комитет по иностранным делам и политике безопасности правительства также обсудили препятствия GPS со стороны россии на встрече сегодня, в пятницу.

Валтонен не комментирует, почему препятствия GPS возникли в обсуждении только сейчас.

"Мы регулярно обсуждаем среду безопасности и факторы, которые на нее влияют", - указала она.

По словам главы МИД Финляндии, неизвестно, является ли глушение GPS преднамеренной деятельностью россии или нет.

"Степень неосторожности или умышленности - это не наша главная забота", - указала Валтонен.

Однако, по ее словам, частично вмешательство связано с тем, что россия пытается защитить собственную критическую инфраструктуру в связи с агрессивной войной рф в Украине.

россия имеет базы радиоэлектронной борьбы в Финском заливе и Балтийском море, например в калининграде, санкт-петербурге, кронштадте.

Две недели назад Yle сообщал о том, как наблюдаемых нарушений стало больше в Финском заливе и у восточной границы страны. Пилоты также сообщили о сотнях случаев помех GPS, которые влияют на воздушное движение в Финляндии за последний год.

По словам Валтонен, помехи GPS могут влиять на гражданскую авиацию, но для граждан нет особого повода для беспокойства. Ситуация находится под контролем властей, за ней будут следить и соответствующим образом реагировать, уверяет министр.

Дополнение

В понедельник Finnair заявила, что приостановит рейсы в Тарту в Эстонии на месяц из-за помех GPS.

На прошлой неделе два рейса компании были вынуждены вернуться в Хельсинки-Вантаа из-за помех GPS, которые помешали подлететь к Тарту.