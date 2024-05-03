Фінляндія контактує з НАТО та ЄС щодо перешкод GPS з боку росії - голова МЗС

Фінляндія підтримує контакти з НАТО та ЄС щодо перешкод GPS з боку росії, повідомила міністр закордонних справ країни Еліна Валтонен, пише УНН з посиланням на Yle.

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За словами Валтонен, Фінляндія помітила, що перешкоди GPS з боку росії зростають протягом тривалого часу. "Я не збираюся називати точний час, але очевидно, що масштаби GPS-перешкод під час російської агресивної війни розширилися, а також багато в чому змінили свою форму", – каже Валтонен.

За словами Валтонен, меседж Фінляндії росії зрозумілий. "Ми не приймаємо це, якщо це впливає на нашу здатність працювати з боку наших регіонів", - вказала голова МЗС.

За словами міністра закордонних справ, "Фінляндія співпрацює з країнами ЄС і союзниками по НАТО, щоб донести це до відома росії".

"Звісно, ​​разом ми також намагаємося знайти різні способи продовжувати нормальне життя, а з іншого боку, також, можливо, протидіяти такій ситуації", - вказала вона.

Президент країни та міністерський комітет із закордонних справ і політики безпеки уряду також обговорили перешкоди GPS з боку росії на зустрічі сьогодні, у п’ятницю.

Валтонен не коментує, чому перешкоди GPS виникли в обговоренні тільки зараз.

"Ми регулярно обговорюємо безпекове середовище та фактори, які на нього впливають", - вказала вона.

За словами голови МЗС Фінляндії, невідомо, чи є глушіння GPS навмисною діяльністю росії чи ні.

"Ступінь необережності чи навмисності - це не наша головна турбота", - вказала Валтонен.

Однак, за її словами, частково втручання пов'язане з тим, що росія намагається захистити власну критичну інфраструктуру у зв'язку з агресивною війною рф в Україні.

росія має бази радіоелектронної боротьби у Фінській затоці та Балтійському морі, наприклад у калінінграді, санкт-петербурзі, кронштадті.

Два тижні тому Yle повідомляв про те, як спостережуваних порушень побільшало у Фінській затоці та біля східного кордону країни. Пілоти також повідомили про сотні випадків перешкод GPS, які впливають на повітряний рух у Фінляндії за останній рік.

За словами Валтонен, перешкоди GPS можуть впливати на цивільну авіацію, але для громадян немає особливого приводу для занепокоєння. Ситуація перебуває під контролем влади, за нею слідкуватимуть і відповідним чином реагуватимуть, запевняє міністр.

Доповнення

У понеділок Finnair заявила, що призупинить рейси до Тарту в Естонії на місяць через перешкоди GPS.

Минулого тижня два рейси компанії були змушені повернутися до Гельсінкі-Вантаа через перешкоди GPS, які завадили підлетіти до Тарту.