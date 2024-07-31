В Украине погиб гражданин Финляндии, который помогал ВСУ в защите от российских оккупантов. Об этом сообщает Yle со ссылкой на Ассоциацию участников боевых действий Финляндии, передает УНН.

Детали

По данным Ассоциации, доброволец из Финляндии погиб в середине июля к северу от временно оккупированного Донецка.

О трагедии Ассоциация узнала от родственника погибшего добровольца. Также факт гибели подтвердили финские власти.

Отмечается, что это уже четвертый доброволец из Финляндии, который погиб в Украине.

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