В середине июля к северу от оккупированного Донецка погиб гражданин Финляндии, который помогал ВСУ. Это уже четвертый доброволец из Финляндии, который погиб в Украине.
В Украине погиб гражданин Финляндии, который помогал ВСУ в защите от российских оккупантов. Об этом сообщает Yle со ссылкой на Ассоциацию участников боевых действий Финляндии, передает УНН.
Детали
По данным Ассоциации, доброволец из Финляндии погиб в середине июля к северу от временно оккупированного Донецка.
О трагедии Ассоциация узнала от родственника погибшего добровольца. Также факт гибели подтвердили финские власти.
Отмечается, что это уже четвертый доброволец из Финляндии, который погиб в Украине.
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