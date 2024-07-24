В войне против России в Украине погибло более 60 белорусских добровольцев. Об этом сообщил заместитель командира Полка им. Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Ребята приняли участие в боях за Ирпень, Бучу, Северодонецк. Приняли участие в боях в Харьковской области, на Николаевщине, Херсонщине. Прошли весь Бахмут...Более 60 белорусских добровольцев отдали жизнь в борьбе с российской агрессией - сказал Кабанчук.

Кроме того, он отметил, что исходя из потребностей, дальнейшего развития Полка им. Кастуся Калиновского и интересов белорусского народа на полковом собрании было принято решение, что Полк им. Кастуся Калиновского - это военно-общественный проект, который включает в себя действительных военнослужащих ВСУ, тех кто уже прошли службу в рядах ВСУ и сейчас находятся в нашем активном резерве в Европе и Украине. И тех кто помогает, способствует эффективному ведению боевых действий.

Полк Калиновского учитывая сейчас угрозы, которые стоят перед белорусским государством и то, что сейчас контроль осуществляет незаконный президент Лукашенко, исходя из этого мы понимаем, что у нас стоит задача по дальнейшему наращиванию труда, повышению нашей боевой готовности и привлечению новых кругов белорусского общества, белорусского демократического актива для помощи белорусским добровольцам, для помощи Украине и полку Калиновского - рассказал Кабанчук.

Поэтому по его словам, было принято решение о создании Общественного Движения «Калиновцы», как объединение представителей белорусских демократических сил и белорусских добровольцев, ради освобождения Беларуси, от коллаборационистского режима лукашенко, а также восстановления конституционного строя в рб после нападения с ее территории 24 февраля 2022 года на Украину.

Мы видим потребность в консолидации всех белорусских национально-освободительных сил, белорусских добровольцев, полка Калиновского и движения «Калиновцы» - заявил Кабанчук.

Дополнение

В июне стало известно, что еще один белорусский доброволец с позывным «Краков» погиб во время войны в Украине.