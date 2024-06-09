На фронті загинув ще один білоруський доброволець: що відомо
Київ • УНН
Білоруський доброволець з позивним "Краків" був убитий вогнем російської артилерії під час виконання бойового завдання на харківському напрямку в період з 10 по 13 березня.
Ще один білоруський доброволець із позивним "Краків" загинув під час війни в Україні. Про це повідомляє Еuroradio, передає УНН.
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Як повідомляється, доброволець із білорусі помер у період 10 по 13 березня на Харківському напрямку.
Відомо, що це сталося під час виконання бойового завдання. "Краків" потрапив під обстріл російської артилерії і помер від поранень, несумісних із життям.
Сьогодні вже відомо про 63 білоруси, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії.
У боях за Авдіївку загинув доброволець із Чехії15.02.24, 17:17 • 25642 перегляди