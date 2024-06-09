На фронте погиб еще один белорусский доброволец: что известно

Еще один белорусский доброволец с позывным" Краков " погиб во время войны в Украине. Об этом сообщает Euroradio, передает УНН.

Детали

Как сообщается, доброволец из беларуси умер в период 10 по 13 марта на Харьковском направлении.

Известно, что это произошло во время выполнения боевого задания. "Краков" попал под обстрел российской артиллерии и умер от ранений, несовместимых с жизнью.

Сегодня уже известно о 63 белорусах, которые погибли, защищая Украину от российской агрессии.

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