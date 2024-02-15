В боях за Авдеевку погиб доброволец из Чехии

На минувших выходных погиб чешский доброволец, который воевал на стороне Украины против российской армии. Об этом сообщает Radio Prague International, пишет УНН.

Детали

О его смерти сначала сообщили в социальной сети X, а затем подтвердили в Министерстве обороны Чехии.

Отмечается, что доброволец погиб в боях за город Авдеевка Донецкой области после того, как его позиции якобы попали под минометный огонь. С момента нападения волонтера никто не видел, сейчас это место оккупировано российскими войсками.

Всего со времени полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года в боях погибло четверо граждан Чехии.

Напомним

Защищая Украину от российских захватчиков, отдал свою жизнь 22-летний мастер спорта Украины по дзюдо, призер Кубка Европы среди юниоров, неоднократный призер национальных первенств среди кадетов и молодежи лучанин Станислав Гуленков.