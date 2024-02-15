На Донеччині під час бойового завдання загинув майстер спорту України з дзюдо Станіслав Гуленков
Київ • УНН
22-річний український чемпіон з дзюдо загинув у бою, захищаючи Україну від російських окупантів поблизу села Новокалинове на Донеччині.
У боях за Україну загинув 22-річний майстер спорту України з дзюдо Станіслав Гуленков. Про це пресслужба Федерації дзюдо України, пише УНН.
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Захищаючи нашу країну від російських загарбників, віддав своє життя 22-річний майстер спорту України з дзюдо, призер Кубку Європи серед юніорів, неодноразовий призер національних першостей серед кадетів та молоді лучанин Станіслав Гуленков
У Федерації дзюдо розповіли, що хлопець загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області. Зазначається, що він загинув ще 20 квітня 2023 року, але тіло бійця вдалось ідентифікувати лише зараз.
Про місце і час поховання Станіслава Гуленкова буде повідомлено пізніше.
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