В Донецкой области во время боевого задания погиб мастер спорта Украины по дзюдо Станислав Гуленков

В боях за Украину погиб 22-летний мастер спорта Украины по дзюдо Станислав Гуленков. Об этом пресс-служба Федерации дзюдо Украины, пишет УНН.

Детали

Защищая нашу страну от российских захватчиков, отдал свою жизнь 22-летний мастер спорта Украины по дзюдо, призер Кубка Европы среди юниоров, неоднократный призер национальных первенств среди кадетов и молодежи лучанин Станислав Гуленков - говорится в сообщении.

В Федерации дзюдо рассказали, что парень погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой области. Отмечается, что он погиб еще 20 апреля 2023 года, но тело бойца удалось идентифицировать только сейчас.

О месте и времени захоронения Станислава Гуленкова будет сообщено позже.

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