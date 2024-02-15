В Донецкой области во время боевого задания погиб мастер спорта Украины по дзюдо Станислав Гуленков

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
  •  69212 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  163139 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  197565 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  169901 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  168639 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  194468 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  237997 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  242497 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  227863 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326455 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В Донецкой области во время боевого задания погиб мастер спорта Украины по дзюдо Станислав Гуленков

22-летний украинский чемпион по дзюдо погиб в бою, защищая Украину от российских оккупантов вблизи села Новокалиново в Донецкой области.

Война •   •  11602 просмотра
В Донецкой области во время боевого задания погиб мастер спорта Украины по дзюдо Станислав Гуленков

Трамп проталкивает помощь Украине как кредит - Bloomberg

Бывший президент США Дональд Трамп проталкивает помощь Украине как кредит.

Политика •   •  11805 просмотра
Трамп проталкивает помощь Украине как кредит - Bloomberg

В Украине увеличилась доля тех, кто считает, что страна идет в неправильном направлении - КМИС

Согласно новому опросу, доля украинцев, которые считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении, выросла с 32% в декабре 2023 года до 46% в феврале 2024 года.

Общество •   •  10362 просмотра
В Украине увеличилась доля тех, кто считает, что страна идет в неправильном направлении - КМИС

Часть сотрудников СБУ, которые причастны к слежке за Bihus.Info, отправили в зону боевых действий

Сотрудников Департамента защиты нацгосударственности, причастных к слежке за командой журналистов Bihus. Info, отправили в зону боевых действий

Криминал и ЧП •   •  9561 просмотра
Часть сотрудников СБУ, которые причастны к слежке за Bihus.Info, отправили в зону боевых действий

Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников слежения гиперзвукового и баллистического оружия

Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников, которые будут отслеживать гиперзвуковые и баллистические ракеты и станут частью системы слежения за истребителями.

Анонсы •   •  9089 просмотра
Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников слежения гиперзвукового и баллистического оружия

Украинские военные получат винтовки от лучших мировых производителей оружия - Минобороны

Министерство обороны Украины выдало регистрационные свидетельства на 20 образцов стрелкового оружия и 4 гранатомета из США, Турции и Германии, что позволило их приобретение и использование украинскими военными частями.

Война •   •  12678 просмотра
Украинские военные получат винтовки от лучших мировых производителей оружия - Минобороны

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Представитель пограничной службы Демченко заявил, что нет никаких признаков формирования российских ударных групп на территории беларуси и что они не наблюдают значительной активности на белорусской границе.

Война •   •  69212 просмотра
Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

ВАКС уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову до 70 млн грн

Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога для бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова с более 100 миллионов гривен до более 70 миллионов гривен, продлив ему арест.

Криминал и ЧП •   •  10443 просмотра
ВАКС уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову до 70 млн грн

Обещают им зарплаты до 4000 долларов: россияне продолжают вербовать наемников в Африке и Азии

россия продолжает вербовать иностранных наемников, обещая им высокую зарплату, но платит им гораздо меньше, поскольку ее армия несет большие потери в Украине.

Война •   •  12814 просмотра
Обещают им зарплаты до 4000 долларов: россияне продолжают вербовать наемников в Африке и Азии

Германия планирует предоставить Украине краткосрочную помощь на более 100 млн евро

Германия планирует предоставить Украине более 100 миллионов евро краткосрочной военной помощи, включая машины для разминирования, взрывчатку для беспилотников, грузовики, медикаменты и запасные части.

Война •   •  18253 просмотра
Германия планирует предоставить Украине краткосрочную помощь на более 100 млн евро