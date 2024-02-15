В Донецкой области во время боевого задания погиб мастер спорта Украины по дзюдо Станислав Гуленков
22-летний украинский чемпион по дзюдо погиб в бою, защищая Украину от российских оккупантов вблизи села Новокалиново в Донецкой области.
Трамп проталкивает помощь Украине как кредит - Bloomberg
Бывший президент США Дональд Трамп проталкивает помощь Украине как кредит.
В Украине увеличилась доля тех, кто считает, что страна идет в неправильном направлении - КМИС
Согласно новому опросу, доля украинцев, которые считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении, выросла с 32% в декабре 2023 года до 46% в феврале 2024 года.
Часть сотрудников СБУ, которые причастны к слежке за Bihus.Info, отправили в зону боевых действий
Сотрудников Департамента защиты нацгосударственности, причастных к слежке за командой журналистов Bihus. Info, отправили в зону боевых действий
Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников слежения гиперзвукового и баллистического оружия
Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников, которые будут отслеживать гиперзвуковые и баллистические ракеты и станут частью системы слежения за истребителями.
Украинские военные получат винтовки от лучших мировых производителей оружия - Минобороны
Министерство обороны Украины выдало регистрационные свидетельства на 20 образцов стрелкового оружия и 4 гранатомета из США, Турции и Германии, что позволило их приобретение и использование украинскими военными частями.
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
Представитель пограничной службы Демченко заявил, что нет никаких признаков формирования российских ударных групп на территории беларуси и что они не наблюдают значительной активности на белорусской границе.
ВАКС уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову до 70 млн грн
Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога для бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова с более 100 миллионов гривен до более 70 миллионов гривен, продлив ему арест.
Обещают им зарплаты до 4000 долларов: россияне продолжают вербовать наемников в Африке и Азии
россия продолжает вербовать иностранных наемников, обещая им высокую зарплату, но платит им гораздо меньше, поскольку ее армия несет большие потери в Украине.
Германия планирует предоставить Украине краткосрочную помощь на более 100 млн евро
Германия планирует предоставить Украине более 100 миллионов евро краткосрочной военной помощи, включая машины для разминирования, взрывчатку для беспилотников, грузовики, медикаменты и запасные части.