Выполнил более 380 боевых вылетов: защищая Украину погиб летчик-штурмовик Владислав Рыков

Во время выполнения боевого задания погиб летчик-штурмовик Владислав Рыков. Он совершил 385 боевых вылетов. О смерти Рыкова сообщил летчик-штурмовик Ростислав Лазаренко, информирует УНН.

07.02.2024 во время выполнения боевого задания погиб мой боевой братик, член нашей боевой семьи, мой заместитель - Владислав Рыков. На его счету 385 боевых вылетов - это был лучший летчик и командир, которого я знал - написал Лазаренко в Facebook.

Как рассказал Лазаренко, Рыков ему "прикрывал спину" с начала полномасштабной войны как на земле, так и в воздухе, подготовил большое количество как боевых ведомых, так и ведущих.

"Влада мало кто знал, но его историю я расскажу позже, потому что о таких людях нужно знать и помнить - он отдал жизнь за наши жизни, за нашу свободу и за нашу Украину!", - отметил Лазаренко.

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