Виконав понад 380 бойових вильотів: захищаючи Україну загинув льотчик-штурмовик Владислав Риков

Під час виконання бойового завдання загинув льотчик-штурмовик Владислав Риков. Він здійснив 385 бойових вильотів. Про смерть Рикова повідомив льотчик-штурмовик Ростислав Лазаренко, інформує УНН.

07.02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сімʼї, мій заступник — Владислав Риков. На його рахунку 385 бойових вильотів — це був найкращий льотчик і командир, якого я знав - написав Лазаренко у Facebook.

Як розповів Лазаренко, Риков йому "прикривав спину" з початку повномасштабної війни як на землі, та і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих.

"Влада мало хто знав, але його історію я розповім згодом, бо про таких людей потрібно знати і памʼятати — він віддав життя за наші життя, за нашу свободу і за нашу Україну!", - зауважив Лазаренко.

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