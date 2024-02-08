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Виконав понад 380 бойових вильотів: захищаючи Україну загинув льотчик-штурмовик Владислав Риков

Виконав понад 380 бойових вильотів: захищаючи Україну загинув льотчик-штурмовик Владислав Риков

Київ • УНН

 • 24245 перегляди

Льотчик Владислав Риков, який здійснив 385 бойових вильотів, захищаючи Україну, загинув під час виконання завдання 7 лютого 2024 року, про що повідомив його товариш по службі Ростислав Лазаренко.

Під час виконання бойового завдання загинув льотчик-штурмовик Владислав Риков. Він здійснив 385 бойових вильотів. Про смерть Рикова повідомив льотчик-штурмовик Ростислав Лазаренко, інформує УНН.

07.02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сімʼї, мій заступник — Владислав Риков. На його рахунку 385 бойових вильотів — це був найкращий льотчик і командир, якого я знав

- написав Лазаренко у Facebook.

Як розповів Лазаренко,  Риков йому "прикривав спину" з початку повномасштабної війни як на землі, та і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих.

"Влада мало хто знав, але його історію я розповім згодом, бо про таких людей потрібно знати і памʼятати — він віддав життя за наші життя, за нашу свободу і за нашу Україну!", - зауважив Лазаренко.

Здійснив понад 360 бойових вильотів: президент нагородив найвищою державною нагородою льотчика Ростислава Лазаренка06.08.23, 14:42 • 338261 перегляд

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