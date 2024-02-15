У боях за Авдіївку загинув доброволець із Чехії
Київ • УНН
Чеський доброволець, який воював за Україну, загинув у боях за Авдіївку під час мінометного обстрілу.
На минулих вихідних загинув чеський доброволець, який воював на боці України проти російської армії. Про це повідомляє Radio Prague International, пише УНН.
Деталі
Про його смерть спочатку повідомили в соціальній мережі X, а потім підтвердили в Міністерстві оборони Чехії.
Зазначається, що доброволець загинув у боях за місто Авдіївка Донецької області після того, як його позиції нібито потрапили під мінометний вогонь. З моменту нападу волонтера ніхто не бачив, зараз це місце окуповано російськими військами.
Загалом із часу повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року в боях загинуло четверо громадян Чехії.
Нагадаємо
Захищаючи Україну від російських загарбників, віддав своє життя 22-річний майстер спорту України з дзюдо, призер Кубку Європи серед юніорів, неодноразовий призер національних першостей серед кадетів та молоді лучанин Станіслав Гуленков .