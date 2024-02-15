У боях за Авдіївку загинув доброволець із Чехії

На минулих вихідних загинув чеський доброволець, який воював на боці України проти російської армії. Про це повідомляє Radio Prague International, пише УНН.

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Про його смерть спочатку повідомили в соціальній мережі X, а потім підтвердили в Міністерстві оборони Чехії.

Зазначається, що доброволець загинув у боях за місто Авдіївка Донецької області після того, як його позиції нібито потрапили під мінометний вогонь. З моменту нападу волонтера ніхто не бачив, зараз це місце окуповано російськими військами.

Загалом із часу повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року в боях загинуло четверо громадян Чехії.

Нагадаємо

Захищаючи Україну від російських загарбників, віддав своє життя 22-річний майстер спорту України з дзюдо, призер Кубку Європи серед юніорів, неодноразовий призер національних першостей серед кадетів та молоді лучанин Станіслав Гуленков .