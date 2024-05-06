Финляндия хочет построить завод по производству взрывчатки тротилового эквивалента в Европе

Финляндия стремится быстро построить завод для производства взрывчатки в тротиловом эквиваленте, чтобы обеспечить Европу этим стратегическим веществом. Об этом сообщает Yle, передает УНН.

Детали

По информации, Финляндия хочет быстро построить завод по производству взрывчатки в тротиловом эквиваленте, чтобы обеспечить это стратегическое вещество в Европе. Именно война в Украине, которая длится уже третий год, вызвала чрезвычайную нехватку тротила на Западе.

Тротил, традиционная взрывчатка, широко используется в артиллерийских и минометных снарядах. Его массовое производство оказывается важным, поскольку оно значительно экономит расходы по сравнению с новейшими взрывчатыми веществами.

Сейчас доступность тротила в Европе почти на грани критической. Единственный завод в ЕС расположен в Польше, но его мощностей недостаточно для удовлетворения повышенного спроса.

Министр обороны Антти Хаккянен подтверждает, что Финляндия строительство завода по производству взрывчатки тротила.

Нужно значительно увеличить производство взрывчатки. Поэтому мы также должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом - отметил Антти Хаккянен.

Диалог об этом заводе ведется с бизнесом, частными инвесторами и рынком оборонно-промышленного комплекса.

Все игроки рынка осознают, что спрос на такую продукцию большой. В любом случае, государство имеет важную контрольную роль в этом вопросе - добавил Антти Хаккянен.

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