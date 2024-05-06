Фінляндія хоче побудувати завод з виробництва вибухівки тротилового еквіваленту в Європі
Київ • УНН
Фінляндія прагне швидко побудувати завод з виробництва тротилових вибухових речовин, щоб забезпечити Європу цією стратегічною речовиною через надзвичайний дефіцит.
Фінляндія прагне швидко побудувати завод для виробництва вибухівки в тротиловому еквіваленті, щоб забезпечити Європу цією стратегічною речовиною. Про це повідомляє Yle, передає УНН.
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За інформацією, Фінляндія хоче швидко збудувати завод з виробництва вибухівки в тротиловому еквіваленті, щоб забезпечити цю стратегічну речовину в Європі. Саме війна в Україні, що триває вже третій рік, спричинила надзвичайну нестачу тротилу на Заході.
Тротил, традиційна вибухівка, широко використовується в артилерійських і мінометних снарядах. Його масове виробництво виявляється важливим, оскільки воно значно економить витрати порівняно з новітніми вибуховими речовинами.
Зараз доступність тротилу в Європі майже на межі критичної. Єдиний завод у ЄС розташований в Польщі, але його потужностей недостатньо для задоволення підвищеного попиту.
Міністр оборони Антті Хаккянен підтверджує, що Фінляндія будівництво заводу з виробництва вибухівки тротилу.
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