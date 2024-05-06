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Фінляндія хоче побудувати завод з виробництва вибухівки тротилового еквіваленту в Європі

Фінляндія хоче побудувати завод з виробництва вибухівки тротилового еквіваленту в Європі

Київ • УНН

 • 26770 перегляди

Фінляндія прагне швидко побудувати завод з виробництва тротилових вибухових речовин, щоб забезпечити Європу цією стратегічною речовиною через надзвичайний дефіцит.

Фінляндія прагне швидко побудувати завод для виробництва вибухівки в тротиловому еквіваленті, щоб забезпечити Європу цією стратегічною речовиною.  Про це повідомляє Yle, передає УНН.

Деталі

За інформацією, Фінляндія хоче швидко збудувати завод з виробництва вибухівки в тротиловому еквіваленті, щоб забезпечити цю стратегічну речовину в Європі. Саме війна в Україні, що триває вже третій рік, спричинила надзвичайну нестачу тротилу на Заході.

Тротил, традиційна вибухівка, широко використовується в артилерійських і мінометних снарядах. Його масове виробництво виявляється важливим, оскільки воно значно економить витрати порівняно з новітніми вибуховими речовинами.

Зараз доступність тротилу в Європі майже на межі критичної. Єдиний завод у ЄС розташований в Польщі, але його потужностей недостатньо для задоволення підвищеного попиту.

Міністр оборони Антті Хаккянен підтверджує, що Фінляндія будівництво заводу з виробництва вибухівки тротилу.

Потрібно значно збільшити виробництво вибухівки. Тому ми також маємо серйозно розглянути роль вітчизняної промисловості в цьому

- зазначив Антті Хаккянен.

Діалог про цей завод ведеться з бізнесом, приватними інвесторами та ринком оборонно-промислового комплексу.

Усі гравці ринку усвідомлюють, що попит на таку продукцію великий. У будь-якому випадку, держава має важливу контрольну роль у цьому питанні

- додав Антті Хаккянен.

Фінляндія контактує з НАТО та ЄС щодо перешкод GPS з боку росії - голова МЗС03.05.24, 17:08 • 25153 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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