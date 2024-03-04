НАТО начинает масштабные учения у границ рф с участием более 20 тысяч военных
Киев • УНН
НАТО начинает широкомасштабные военные учения под названием "Nordic Response 24" вблизи границ россии с участием более 20 000 военнослужащих из 14 стран во главе с Норвегией.
В понедельник, 4 марта, в северных частях Финляндии, Швеции и Норвегии начинаются масштабные военные учения "Nordic Response 24", с участием более 20 тысяч военных из 14 стран. Они проходят под руководством Норвегии. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что для Финляндии это самое важное участие в международных учениях за рубежом в истории оборонных сил, а также впервые, когда Финляндия участвует в учениях совместной обороны НАТО как член оборонного союза.
Справочно
Nordic Response - это масштабные военные учения на суше, на море и в воздухе. В них примут участие около 20 000 военнослужащих из 14 стран. Финляндию представят около 4100 военнослужащих.
Напомним
Как ранее писал УНН, НАТО и страны-партнеры проведут военные учения Nordic Response 2024 в Норвегии, Финляндии и Швеции с 3 по 14 марта, сосредотачиваясь на коллективной обороне Северного региона.
НАТО начинает масштабные учения у границ рф с участием более 20 тысяч военных
НАТО начинает широкомасштабные военные учения под названием "Nordic Response 24" вблизи границ россии с участием более 20 000 военнослужащих из 14 стран во главе с Норвегией.
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