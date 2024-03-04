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НАТО начинает масштабные учения у границ рф с участием более 20 тысяч военных

НАТО начинает масштабные учения у границ рф с участием более 20 тысяч военных

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 07:57  •  11147 просмотра

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НАТО начинает широкомасштабные военные учения под названием "Nordic Response 24" вблизи границ россии с участием более 20 000 военнослужащих из 14 стран во главе с Норвегией.

В понедельник, 4 марта, в северных частях Финляндии, Швеции и Норвегии начинаются масштабные военные учения "Nordic Response 24", с участием более 20 тысяч военных из 14 стран. Они проходят под руководством Норвегии. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что для Финляндии это самое важное участие в международных учениях за рубежом в истории оборонных сил, а также впервые, когда Финляндия участвует в учениях совместной обороны НАТО как член оборонного союза.

Справочно

Nordic Response - это масштабные военные учения на суше, на море и в воздухе. В них примут участие около 20 000 военнослужащих из 14 стран. Финляндию представят около 4100 военнослужащих.

Напомним

Как ранее писал УНН, НАТО и страны-партнеры проведут военные учения Nordic Response 2024 в Норвегии, Финляндии и Швеции с 3 по 14 марта, сосредотачиваясь на коллективной обороне Северного региона.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
yleYle
natoNATO
finlyandiyaФинляндия
shvetsiyaШвеция
norvegiyaНорвегия
НАТО розпочинає масштабні навчання біля кордонів рф за участю понад 20 тисяч військових
NATO launches large-scale exercises near the borders of Russia with more than 20,000 troops
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