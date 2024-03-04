НАТО начинает масштабные учения у границ рф с участием более 20 тысяч военных

В понедельник, 4 марта, в северных частях Финляндии, Швеции и Норвегии начинаются масштабные военные учения "Nordic Response 24", с участием более 20 тысяч военных из 14 стран. Они проходят под руководством Норвегии. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что для Финляндии это самое важное участие в международных учениях за рубежом в истории оборонных сил, а также впервые, когда Финляндия участвует в учениях совместной обороны НАТО как член оборонного союза.

Справочно

Nordic Response - это масштабные военные учения на суше, на море и в воздухе. В них примут участие около 20 000 военнослужащих из 14 стран. Финляндию представят около 4100 военнослужащих.

Напомним

Как ранее писал УНН, НАТО и страны-партнеры проведут военные учения Nordic Response 2024 в Норвегии, Финляндии и Швеции с 3 по 14 марта, сосредотачиваясь на коллективной обороне Северного региона.