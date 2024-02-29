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НАТО проведе масштабні навчання Nordic Response 2024 за участю понад 20 тисяч військових

Київ • УНН

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НАТО і країни-партнери проведуть військові навчання Nordic Response 2024 в Норвегії, Фінляндії і Швеції з 3 до 14 березня, зосереджуючись на колективній обороні Північного регіону.

НАТО проведе масштабні навчання Nordic Response 2024 за участю понад 20 тисяч військових

Військовослужбовці 13 країн-членів НАТО та партнерів готуються до участі у навчаннях Nordic Response 2024, які входять до серії навчань Steadfast Defender, у Норвегії, Фінляндії та Швеції, повідомили в об'єднаному командуванні ВПС НАТО, пише УНН.

Деталі

Навчання, як повідомляється, пройдуть у трьох країнах Північної Європи та будуть зосереджені на колективній обороні. Загалом у навчаннях беруть участь понад 20 тисяч військовослужбовців.

"Учасники навчань перекидають свій особовий склад та техніку до району навчань, а етап реалізації Nordic Response триватиме з 3 по 14 березня 2024 року", - вказують у НАТО.

Координаційний центр навчань, як вказано, розташовуватиметься на півночі Норвегії, Швеції та Фінляндії, а також у відповідному повітряному просторі та морських районах. Особливо висока активність буде на морі: понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців та різних десантних суден.

У повітрі в межах Nordic Response 2024, як повідомляється, діятимуть понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морської розвідки, а також гелікоптерів союзників та літаків спецпризначення. На землі тисячі солдатів захищатимуть територію північних країн за допомогою різних артилерійських систем, танків, гусеничної техніки та іншої наземної техніки.

Об'єднані спільні навчання будуть зосереджені на обороні та захисті Північного регіону. "Ми повинні бути в змозі дати відсіч і зупинити будь-кого, хто спробує кинути виклик нашим кордонам, цінностям і демократії - за нинішньої ситуації з безпекою в Європі ці навчання надзвичайно актуальні і важливіші, ніж будь-коли", - заявив командувач Норвезького центру повітряних операцій ВПС Норвегії, бригадний генерал Трон Стенд.

Як зазначається, Крайня Північ є важливим і стратегічно розташованим регіоном для НАТО. "Навчання підвищують готовність Північних країн та їхню здатність проводити великомасштабні спільні операції у складних погодних та кліматичних умовах", - вказали у НАТО.

Вступ Швеції до НАТО може бути відкладений до наступного тижня - Bloomberg28.02.24, 15:31 • 21431 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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