Вступ Швеції до НАТО може бути відкладений до наступного тижня - Bloomberg
Київ • УНН
Вступ Швеції до НАТО може бути відкладений до наступного тижня через те, що новообраний президент Угорщини ще не вступив на посаду, щоб підписати ратифікацію.
Вступ Швеції до НАТО, найімовірніше, буде відкладений що найменше до наступного тижня. Оскільки обраний президент Угорщини ще має вступити на посаду. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Хоча конкретної дати ще не визначено, очікується, що процес буде завершено наступного тижня або за тиждень після нього, за словами людей, знайомих із ходом підготовки. Однак терміни можуть зсунутися.
Цього тижня угорські законодавці обрали главу конституційного суду країни Тамаша Сулека наступним президентом Швеції, після того, як Каталін Новак. подала у відставку на тлі скандалу з помилуванням людини, засудженої за допомогу у прихованні справи про сексуальне насильство у дитячому будинку.
Очікується, що Сулек підпише ратифікацію у Будапешті.
Церемонія приєднання в штаб-квартирі військового альянсу в Брюсселі спочатку була запланована на цю п'ятницю, 1 березня.
Нагадаємо
Раніше цього тижня парламент Угорщини схвалив приєднання Швеції до Організації Північноатлантичного договору через 21 місяць після того, як скандинавська країна подала заявку на членство разом із Фінляндією у відповідь на вторгнення росії в Україну. Членство Швеції зміцнить контроль над Північною Європою та Балтійським регіоном. У квітні приєдналася Фінляндія.