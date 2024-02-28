Вступление Швеции в НАТО может быть отложено до следующей недели - Bloomberg

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
  •  2087 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

"Оружейный барон" Пашинский. История криминального обогащения на войне
  •  28072 просмотра

"Оружейный барон" Пашинский. История криминального обогащения на войне

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
  •  81647 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
  •  102084 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
  •  101599 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  139126 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  165589 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  155112 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  171918 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  185038 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Вступление Швеции в НАТО может быть отложено до следующей недели - Bloomberg

Вступление Швеции в НАТО может быть отложено до следующей недели - Bloomberg

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 13:31  •  6816 просмотра

Read in English

Вступление Швеции в НАТО может быть отложено до следующей недели из-за того, что новоизбранный президент Венгрии еще не вступил в должность, чтобы подписать ратификацию.

Вступление Швеции в НАТО, скорее всего, будет отложено как минимум до следующей недели. Поскольку избранный президент Венгрии еще должен вступить в должность. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Хотя конкретная дата еще не определена, ожидается, что процесс будет завершен на следующей неделе или через неделю после нее, по словам людей, знакомых с ходом подготовки. Однако сроки могут сдвинуться.

На этой неделе венгерские законодатели избрали главу конституционного суда страны Тамаша Сулека следующим президентом Швеции, после того, как Каталин Новак. подала в отставку на фоне скандала с помилованием человека, осужденного за помощь в сокрытии дела о сексуальном насилии в детском доме.

Ожидается, что Сулек подпишет ратификацию в Будапеште.

Церемония присоединения в штаб-квартире военного альянса в Брюсселе изначально была запланирована на эту пятницу, 1 марта.

Напомним

Ранее на этой неделе парламент Венгрии одобрил присоединение Швеции к Организации Североатлантического договора через 21 месяц после того, как скандинавская страна подала заявку на членство вместе с Финляндией в ответ на вторжение России в Украину. Членство Швеции укрепит контроль над Северной Европой и Балтийским регионом. В апреле присоединилась Финляндия.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
bloomberg-lpBloomberg L.P.
natoNATO
finlyandiyaФинляндия
bryusselБрюссель
shvetsiyaШвеция
budapeshtБудапешт
ukrainaУкраина
Вступ Швеції до НАТО може бути відкладений до наступного тижня - Bloomberg
Sweden's NATO accession could be delayed until next week - Bloomberg
Новости по теме

Вступление Швеции в НАТО может быть отложено до следующей недели - Bloomberg

Вступление Швеции в НАТО может быть отложено до следующей недели из-за того, что новоизбранный президент Венгрии еще не вступил в должность, чтобы подписать ратификацию.

Новости Мира •   •  6816 просмотра
Вступление Швеции в НАТО может быть отложено до следующей недели - Bloomberg

Данилов: искусственный интеллект стал для россии шагом вперед, они смогут вмешаться в выборы президента США

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, россия сейчас имеет специальные подразделения, которые занимаются вмешательством в выборы каждой европейской страны.

Политика •   •  8437 просмотра
Данилов: искусственный интеллект стал для россии шагом вперед, они смогут вмешаться в выборы президента США

Военная помощь Болгарии Украине уже достигла 47 млн евро и будет продолжена - министр обороны

Министр обороны Болгарии заявил, что страна продолжит военную помощь Украине, но не будет отправлять свои войска.

Война •   •  11505 просмотра
Военная помощь Болгарии Украине уже достигла 47 млн евро и будет продолжена - министр обороны

Цинично и абсурдно: премьер Албании о заявлениях отдельных людей в Европе, что остановка предоставления оружия Украине принесет мир

Премьер-министр Албании Эди Рама раскритиковал тех, кто в Европе заявляет, что прекращение поставок оружия в Украину принесет мир, назвав такую точку зрения циничной и абсурдной.

Война •   •  11536 просмотра
Цинично и абсурдно: премьер Албании о заявлениях отдельных людей в Европе, что остановка предоставления оружия Украине принесет мир

За два месяца украинцы более 20 тысяч раз воспользовались функцией продажи авто в "Дії"

С момента запуска функции продажи автомобилей, то есть за чуть более 2 месяцев работы, было перерегистрировано более 22 тысяч транспортных средств.

Общество •   •  9359 просмотра
За два месяца украинцы более 20 тысяч раз воспользовались функцией продажи авто в "Дії"

Удар рф по Купянску: оккупанты попали в церковь, погиб пастырь

В результате российского удара по Купянску зафиксировано попадание в церковь.

Война •   •  12979 просмотра
Удар рф по Купянску: оккупанты попали в церковь, погиб пастырь

Каскад водохранилищ должен способствовать обороне от рф на Авдеевском направлении - спикер ОСУВ "Таврия"

Украинские войска продолжают оборонять Авдеевское направление, где каскад водохранилищ вблизи нескольких населенных пунктов помогает им в защите от российских войск.

Война •   •  18446 просмотра
Каскад водохранилищ должен способствовать обороне от рф на Авдеевском направлении - спикер ОСУВ "Таврия"

Государственный оператор тыла объявил новые процедуры на закупку питания для военных: что известно

Закупочные процедуры на поставку питания для ВСУ переобъявлены.

Война •   •  19983 просмотра
Государственный оператор тыла объявил новые процедуры на закупку питания для военных: что известно

Данилов не понимает, почему Европе понадобилось так много времени, чтобы "проснуться" и понять угрозу от россии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины считает, что долгое время европейцы игнорировали угрозы, которые несет россия.

Политика •   •  15792 просмотра
Данилов не понимает, почему Европе понадобилось так много времени, чтобы "проснуться" и понять угрозу от россии

Молдова продлила временную защиту для украинцев до 2025 года

Молдова продлила временную защиту для перемещенных украинцев до 1 марта 2025 года, защита будет автоматически продлена, как и срок действия документа, удостоверяющего личность получателя.

Общество •   •  17367 просмотра
Молдова продлила временную защиту для украинцев до 2025 года