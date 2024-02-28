Вступление Швеции в НАТО может быть отложено до следующей недели - Bloomberg
Киев • УНН
Вступление Швеции в НАТО может быть отложено до следующей недели из-за того, что новоизбранный президент Венгрии еще не вступил в должность, чтобы подписать ратификацию.
Вступление Швеции в НАТО, скорее всего, будет отложено как минимум до следующей недели. Поскольку избранный президент Венгрии еще должен вступить в должность. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Хотя конкретная дата еще не определена, ожидается, что процесс будет завершен на следующей неделе или через неделю после нее, по словам людей, знакомых с ходом подготовки. Однако сроки могут сдвинуться.
На этой неделе венгерские законодатели избрали главу конституционного суда страны Тамаша Сулека следующим президентом Швеции, после того, как Каталин Новак. подала в отставку на фоне скандала с помилованием человека, осужденного за помощь в сокрытии дела о сексуальном насилии в детском доме.
Ожидается, что Сулек подпишет ратификацию в Будапеште.
Церемония присоединения в штаб-квартире военного альянса в Брюсселе изначально была запланирована на эту пятницу, 1 марта.
Напомним
Ранее на этой неделе парламент Венгрии одобрил присоединение Швеции к Организации Североатлантического договора через 21 месяц после того, как скандинавская страна подала заявку на членство вместе с Финляндией в ответ на вторжение России в Украину. Членство Швеции укрепит контроль над Северной Европой и Балтийским регионом. В апреле присоединилась Финляндия.
Вступление Швеции в НАТО может быть отложено до следующей недели - Bloomberg
Вступление Швеции в НАТО может быть отложено до следующей недели из-за того, что новоизбранный президент Венгрии еще не вступил в должность, чтобы подписать ратификацию.
Данилов: искусственный интеллект стал для россии шагом вперед, они смогут вмешаться в выборы президента США
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, россия сейчас имеет специальные подразделения, которые занимаются вмешательством в выборы каждой европейской страны.
Военная помощь Болгарии Украине уже достигла 47 млн евро и будет продолжена - министр обороны
Министр обороны Болгарии заявил, что страна продолжит военную помощь Украине, но не будет отправлять свои войска.
Цинично и абсурдно: премьер Албании о заявлениях отдельных людей в Европе, что остановка предоставления оружия Украине принесет мир
Премьер-министр Албании Эди Рама раскритиковал тех, кто в Европе заявляет, что прекращение поставок оружия в Украину принесет мир, назвав такую точку зрения циничной и абсурдной.
За два месяца украинцы более 20 тысяч раз воспользовались функцией продажи авто в "Дії"
С момента запуска функции продажи автомобилей, то есть за чуть более 2 месяцев работы, было перерегистрировано более 22 тысяч транспортных средств.
Удар рф по Купянску: оккупанты попали в церковь, погиб пастырь
В результате российского удара по Купянску зафиксировано попадание в церковь.
Каскад водохранилищ должен способствовать обороне от рф на Авдеевском направлении - спикер ОСУВ "Таврия"
Украинские войска продолжают оборонять Авдеевское направление, где каскад водохранилищ вблизи нескольких населенных пунктов помогает им в защите от российских войск.
Государственный оператор тыла объявил новые процедуры на закупку питания для военных: что известно
Закупочные процедуры на поставку питания для ВСУ переобъявлены.
Данилов не понимает, почему Европе понадобилось так много времени, чтобы "проснуться" и понять угрозу от россии
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины считает, что долгое время европейцы игнорировали угрозы, которые несет россия.
Молдова продлила временную защиту для украинцев до 2025 года
Молдова продлила временную защиту для перемещенных украинцев до 1 марта 2025 года, защита будет автоматически продлена, как и срок действия документа, удостоверяющего личность получателя.