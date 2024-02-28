Вступление Швеции в НАТО может быть отложено до следующей недели - Bloomberg

Вступление Швеции в НАТО, скорее всего, будет отложено как минимум до следующей недели. Поскольку избранный президент Венгрии еще должен вступить в должность. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Хотя конкретная дата еще не определена, ожидается, что процесс будет завершен на следующей неделе или через неделю после нее, по словам людей, знакомых с ходом подготовки. Однако сроки могут сдвинуться.

На этой неделе венгерские законодатели избрали главу конституционного суда страны Тамаша Сулека следующим президентом Швеции, после того, как Каталин Новак. подала в отставку на фоне скандала с помилованием человека, осужденного за помощь в сокрытии дела о сексуальном насилии в детском доме.

Ожидается, что Сулек подпишет ратификацию в Будапеште.

Церемония присоединения в штаб-квартире военного альянса в Брюсселе изначально была запланирована на эту пятницу, 1 марта.

Напомним

Ранее на этой неделе парламент Венгрии одобрил присоединение Швеции к Организации Североатлантического договора через 21 месяц после того, как скандинавская страна подала заявку на членство вместе с Финляндией в ответ на вторжение России в Украину. Членство Швеции укрепит контроль над Северной Европой и Балтийским регионом. В апреле присоединилась Финляндия.