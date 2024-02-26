Парламент Угорщини проголосував за вступ Швеції до НАТО, під питанням чи підпише документ в.о. Президента Ласло Кевер
Київ • УНН
Парламент Угорщини 188 голосами проти 6 проголосував за вступ Швеції до НАТО, затверджуючи членство Швеції в альянсі. Однак, щоб ухвалений закон набрав чинності, ще потрібен підпис Президента Республіки.
Парламент Угорщини офіційно проголосував за членство Швеції в НАТО. Про це пише угорське видання 444.hu, передає УНН.
Деталі
Через 649 днів після того, як Швеція офіційно подала заявку на вступ до НАТО, і через 592 дні після того, як Жолт Семьєн подав до парламенту заявку на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, це рішення нарешті було погоджено.
188 голосів "за" та 6 "проти" – такі результати голосування в угорському парламенті за те аби Швеція стала членом Північноатлантичного альянсу.
Журналісти нагадали, що причини відкладення голосування були надзвичайно різноманітні : від заклопотаності парламенту Брюсселем, суспільних консультацій до "серйозних дебатів" у фракції Фідес. Хоча Петер Сіярто обіцяв, що угорці не будуть останніми, хто ратифікував вступ шведів до альянсу, втім на практиці це вийшло саме так.
Перед голосуванням вдалося змусити шведського прем'єр-міністра виїхати до Будапешта , натомість, подолавши внутрішні суперечки у фракції Фідес, він поступився та попросив включити голосування до порядку денного.
Додатково
Зазначається, щоб закон набрав чинності, ще потрібен підпис Президента Республіки. Оскільки парламент голосує за Тамаша Сульока на посаду президента Угорщини в той самий день, коли Швеція вступила до НАТО, Ласло Кевер, який публічно виступає проти вступу Швеції, може бути позбавлений досвіду підписання закону, що дозволяє вступ як тимчасовий глава держави.
Угорські журналісти додали, що новий глава держави вступить на посаду офіційно від 5 березня. Тож найбільше хвилювання викликає питання, чи підпише Ласло Кевер вступ Швеції в найближчі вісім днів. Чи це станеться вже за каденції нового глави держави.
Швеція та Угорщина підпишуть угоду щодо оборонної промисловості перед ратифікацією членства в НАТО - Орбан 23.02.24, 11:04 • 41226 переглядiв
Нагадаємо
Раніше УНН писав із посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що Швеція дуже скоро стане членом НАТО. Зазначалось, що Парламент Угорщини може ратифікувати заявку шведів після закінчення зимових канікул наприкінці лютого.