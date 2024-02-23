Швеція та Угорщина підпишуть угоду щодо оборонної промисловості перед ратифікацією членства в НАТО - Орбан
Київ • УНН
Угорщина підпише угоду про оборонну промисловість зі Швецією і ратифікує заявку на членство в НАТО в парламенті в понеділок.
Будапешт підпише угоду зі Стокгольмом щодо оборонної промисловості на тлі підготовки Угорщини до остаточної ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО, сказав прем'єр-міністр Віктор Орбан перед зустріччю зі своїм шведським колегою Ульфом Крістерссоном, повідомиє УНН із посиланням на Reuters.
"Ми закриємо всі невирішені питання і підпишемо угоду щодо оборонної промисловості, серйозну, з огляду на розміри Угорщини, а також визначимо деякі рішення або... цілі щодо військового співробітництва", - сказав Орбан.
Втім не повідомив жодних подробиць.
Прем'єр-міністри проведуть прес-конференцію в п'ятницю, перед тим як парламент Угорщини схвалить заявку Швеції на вступ до НАТО на голосуванні в понеділок.
"У понеділок угорський парламент поставить остаточну печатку", - сказав Орбан.
Доповнення
Швеція подала заявку на вступ до НАТО майже два роки тому. Угорщина - єдиний член НАТО, якому ще належить ратифікувати вступ скандинавської країни.
Правляча партія Орбана "Фідес" неодноразово відкладала голосування, посилаючись на невдоволення тим, що Швеція критикує Угорщину за її показники за стандартами правової держави.
Як зазначає видання, затримка погіршила відносини Будапешта зі Сполученими Штатами і викликала занепокоєння серед союзників.