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Швеция и Венгрия подпишут соглашение по оборонной промышленности перед ратификацией членства в НАТО - Орбан

Швеция и Венгрия подпишут соглашение по оборонной промышленности перед ратификацией членства в НАТО - Орбан

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 09:04  •  11257 просмотра

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Венгрия подпишет соглашение об оборонной промышленности со Швецией и ратифицирует заявку на членство в НАТО в парламенте в понедельник.

Будапешт подпишет соглашение со Стокгольмом по оборонной промышленности на фоне подготовки Венгрии к окончательной ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО,  сказал премьер-министр Виктор Орбан перед встречей со своим шведским коллегой Ульфом Кристерссоном, сообщает УНН со ссылкой на Reuters. 

"Мы закроем все нерешенные вопросы и подпишем соглашение по оборонной промышленности, серьезное, учитывая размеры Венгрии, а также определим некоторые решения или... цели в отношении военного сотрудничества", - сказал Орбан. 

Впрочем  не сообщил никаких подробностей.

Премьер-министры проведут пресс-конференцию в пятницу, перед тем как парламент Венгрии одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО на голосовании в понедельник.

"В понедельник венгерский парламент поставит окончательную печать", - сказал Орбан. 

Дополнение

Швеция подала заявку на вступление в НАТО почти два года назад. Венгрия - единственный член НАТО, которому еще предстоит ратифицировать вступление скандинавской страны. 

Правящая партия Орбана "Фидес" неоднократно откладывала голосование, ссылаясь на недовольство тем, что Швеция критикует Венгрию за ее показатели по стандартам правового государства.

Как отмечает издание, задержка ухудшила отношения Будапешта с Соединенными Штатами и вызвала беспокойство среди союзников.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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viktor-orbanВиктор Орбан
Швеція та Угорщина підпишуть угоду щодо оборонної промисловості перед ратифікацією членства в НАТО - Орбан
Sweden, Hungary to sign defense industry agreement before ratification of NATO membership - Orban
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Швеция и Венгрия подпишут соглашение по оборонной промышленности перед ратификацией членства в НАТО - Орбан

Венгрия подпишет соглашение об оборонной промышленности со Швецией и ратифицирует заявку на членство в НАТО в парламенте в понедельник.

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