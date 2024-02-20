Угорщина може проголосувати за ратифікацію членства Швеції в НАТО 26 лютого

Парламент Угорщини у понеділок, 26 лютого, може провести голосування щодо ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО, відповідну пропозицію внесла правляча партія "Фідес", пообіцявши підтримати, повідомив у вівторок речник угорського уряду Золтан Ковач, пише УНН.

Лідер парламентської групи "Фідес" Мате Кочіш пропонує, щоб Національні збори Угорщини провели остаточне голосування щодо ратифікації членства Швеції в НАТО 26 лютого, запевняючи, що "Фідес" підтримає цю ініціативу - написав Ковач у X.

Реакція Швеції

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон привітав новини про плани Угорщини ратифікувати членство Швеції в НАТО, відзначає Reuters.

"Ми, звичайно, вітаємо це", - цитують ЗМІ слова Йонсона на пресконференції.

Доповнення

Угорщина є єдиним членом НАТО, який ще не погодив заявку Швеції на членство, подану в 2022 році. Уряд у Будапешті звинуватив Стокгольм у політиці "очорнення" та вимагав від Швеції більшої "поваги".

Швеція подала заявку на членство в НАТО разом із сусідньою країною Фінляндією у травні 2022 року у відповідь на війну росії проти України. Фінляндія змогла приєднатися до військового альянсу в квітні 2023 року, тоді як Швеції довелося чекати через блокади з боку Туреччини та Угорщини. Наприкінці січня Анкара дала "зелене світло" вступу Швеції.