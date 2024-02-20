Венгрия может проголосовать за ратификацию членства Швеции в НАТО 26 февраля

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
  •  72218 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  136351 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  221793 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  189376 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  309942 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  363024 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  282671 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  289892 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  344872 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  311017 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Венгрия может проголосовать за ратификацию членства Швеции в НАТО 26 февраля

Венгрия может проголосовать за ратификацию членства Швеции в НАТО 26 февраля

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 09:42  •  17770 просмотра

Read in English

Парламент Венгрии может проголосовать 26 февраля за ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, поскольку правящая партия "Фидес" пообещала поддержать это предложение.

Парламент Венгрии в понедельник, 26 февраля, может провести голосование по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, соответствующее предложение внесла правящая партия "Фидес", пообещав поддержать, сообщил во вторник представитель венгерского правительства Золтан Ковач, пишет УНН.

Лидер парламентской группы "Фидес" Мате Кочиш предлагает, чтобы Национальное собрание Венгрии провело окончательное голосование по ратификации членства Швеции в НАТО 26 февраля, уверяя, что "Фидес" поддержит эту инициативу

- написал Ковач в X.

Реакция Швеции

Министр обороны Швеции Пол Йонсон приветствовал новости о планах Венгрии ратифицировать членство Швеции в НАТО, отмечает Reuters.

"Мы, конечно, приветствуем это", - цитируют СМИ слова Йонсона на пресс-конференции.

Дополнение

Венгрия является единственным членом НАТО, который еще не согласовал заявку Швеции на членство, поданную в 2022 году. Правительство в Будапеште обвинило Стокгольм в политике "очернения" и потребовало от Швеции большего "уважения".

Швеция подала заявку на членство в НАТО вместе с соседней страной Финляндией в мае 2022 года в ответ на войну россии против Украины. Финляндия смогла присоединиться к военному альянсу в апреле 2023 года, тогда как Швеции пришлось ждать из-за блокады со стороны Турции и Венгрии. В конце января Анкара дала "зеленый свет" вступлению Швеции.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
natoNATO
finlyandiyaФинляндия
shvetsiyaШвеция
ankaraАнкара
turtsiyaТурция
vengriyaВенгрия
budapeshtБудапешт
ukrainaУкраина
Угорщина може проголосувати за ратифікацію членства Швеції в НАТО 26 лютого
Hungary may vote to ratify Sweden's NATO membership on February 26
Новости по теме

Венгрия может проголосовать за ратификацию членства Швеции в НАТО 26 февраля

Парламент Венгрии может проголосовать 26 февраля за ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, поскольку правящая партия "Фидес" пообещала поддержать это предложение.

Новости Мира •   •  17770 просмотра
Венгрия может проголосовать за ратификацию членства Швеции в НАТО 26 февраля

Швеция объявила свой рекордный пакет поддержки Украины на 683 миллиона долларов

Швеция объявила о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи на сумму 683 миллиона долларов, включающего артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны, противотанковые ракеты, гранатометы, лодки и медицинские средства.

Война •   •  21208 просмотра
Швеция объявила свой рекордный пакет поддержки Украины на 683 миллиона долларов

Болгария медлит с обещанной военной помощью Украине

Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров в Украину из-за того, что просит НАТО покрыть транспортные расходы.

Война •   •  22310 просмотра
Болгария медлит с обещанной военной помощью Украине

Шпионил за комплексами ПВО и хотел стать "вагнеровцем": на Кировоградщине задержан вражеский информатор

Служба безопасности Украины задержала жителя Кировоградской области, который шпионил за украинскими системами противовоздушной обороны и хотел присоединиться к российской ЧВК "вагнера", чтобы воевать против Украины.

Война •   •  21338 просмотра
Шпионил за комплексами ПВО и хотел стать "вагнеровцем": на Кировоградщине задержан вражеский информатор

Дела Майдана: Сивковичу объявили подозрение в госизмене

Бывшему заместителю Секретаря Совета национальной безопасности и обороны было вручено еще одно подозрение за то, что он лично руководил разгоном и избиением студентов из кабинета начальника киевской милиции во время протестов 2013-2014 годов.

Политика •   •  18528 просмотра
Дела Майдана: Сивковичу объявили подозрение в госизмене

В ФБР считают, что кибератаки Китая на инфраструктуру США приобрели беспрецедентные масштабы

Директор ФБР выразил обеспокоенность беспрецедентными кибератаками Китая на инфраструктуру США, которые могут подорвать национальную безопасность.

Новости Мира •   •  14780 просмотра
В ФБР считают, что кибератаки Китая на инфраструктуру США приобрели беспрецедентные масштабы

Шмыгаль указал на потребность в ракетах и рассчитывает на новый пакет помощи от США

Премьер-министр Украины о необходимости ракет большой дальности и других боеприпасов.

Война •   •  20914 просмотра
Шмыгаль указал на потребность в ракетах и рассчитывает на новый пакет помощи от США

Вероятна полная блокада границы: Украина призвала Польшу дать правовую оценку действиям участников акций и разблокировать движение

Польские протестующие заблокировали границу между Польшей и Украиной, подрывая украинскую экономику и устойчивость к российской агрессии; Украина призвала Польшу дать правовую оценку, разблокировать границу и прекратить антиукраинскую риторику.

Политика •   •  17009 просмотра
Вероятна полная блокада границы: Украина призвала Польшу дать правовую оценку действиям участников акций и разблокировать движение

В Украине обесточены 374 населенных пункта, есть новые повреждения в сетях в трех областях - энергетики

В частности, из-за боевых действий 374 населенных пункта в Украине остаются обесточенными. Новые повреждения электросетей зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

Общество •   •  18025 просмотра
В Украине обесточены 374 населенных пункта, есть новые повреждения в сетях в трех областях - энергетики

Самоотверженность украинцев не имеет границ и творит историю: Зеленский в День памяти Героев Небесной Сотни: Зеленский в День памяти Героев Небесной Сотни

В годовщину Героев Небесной Сотни Президент Зеленский почтил их память и подчеркнул, что украинцы сегодня продолжают защищать свою землю, свободу и будущее, так же, как и протестующие десять лет назад против насилия.

Война •   •  17409 просмотра
Самоотверженность украинцев не имеет границ и творит историю: Зеленский в День памяти Героев Небесной Сотни: Зеленский в День памяти Героев Небесной Сотни