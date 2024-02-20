Венгрия может проголосовать за ратификацию членства Швеции в НАТО 26 февраля
Киев • УНН
Парламент Венгрии может проголосовать 26 февраля за ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, поскольку правящая партия "Фидес" пообещала поддержать это предложение.
Парламент Венгрии в понедельник, 26 февраля, может провести голосование по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, соответствующее предложение внесла правящая партия "Фидес", пообещав поддержать, сообщил во вторник представитель венгерского правительства Золтан Ковач, пишет УНН.
Лидер парламентской группы "Фидес" Мате Кочиш предлагает, чтобы Национальное собрание Венгрии провело окончательное голосование по ратификации членства Швеции в НАТО 26 февраля, уверяя, что "Фидес" поддержит эту инициативу
Реакция Швеции
Министр обороны Швеции Пол Йонсон приветствовал новости о планах Венгрии ратифицировать членство Швеции в НАТО, отмечает Reuters.
"Мы, конечно, приветствуем это", - цитируют СМИ слова Йонсона на пресс-конференции.
Дополнение
Венгрия является единственным членом НАТО, который еще не согласовал заявку Швеции на членство, поданную в 2022 году. Правительство в Будапеште обвинило Стокгольм в политике "очернения" и потребовало от Швеции большего "уважения".
Швеция подала заявку на членство в НАТО вместе с соседней страной Финляндией в мае 2022 года в ответ на войну россии против Украины. Финляндия смогла присоединиться к военному альянсу в апреле 2023 года, тогда как Швеции пришлось ждать из-за блокады со стороны Турции и Венгрии. В конце января Анкара дала "зеленый свет" вступлению Швеции.
Венгрия может проголосовать за ратификацию членства Швеции в НАТО 26 февраля
Парламент Венгрии может проголосовать 26 февраля за ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, поскольку правящая партия "Фидес" пообещала поддержать это предложение.
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