Генсек НАТО заявив, що Швеція скоро стане членом Альянсу

Швеція дуже скоро стане членом НАТО. Парламент Угорщини може ратифікувати заявку шведів після закінчення зимових канікул наприкінці лютого. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном, передає УНН.

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Я розмовляв з (прем'єром Угорщини Віктором Орбаном - ред.) кілька днів тому, і він ясно дав зрозуміти, що рішуче підтримує членство Швеції в Альянсі. Угорський парламент зараз не засідає, але він збереться наприкінці лютого, і було сказано, що незабаром після цього вони ухвалять рішення про ратифікацію

Він зазначив, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО є одними із найшвидших в історії.

Фінляндія стала повноправним членом у квітні минулого року, і я очікую, що Швеція стане членом дуже скоро. Це показує, що НАТО стає не лише сильнішим, а й більше