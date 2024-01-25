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Швеція та Велика Британія приєдналися до Коаліції дронів для України

Швеція та Велика Британія приєдналися до Коаліції дронів для України

Київ • УНН

 • 23500 перегляди

Швеція і Велика Британія приєдналися до Коаліції безпілотників на чолі з Україною і Латвією для підтримки бойових операцій, зокрема, стратегічного використання безпілотників.

Швеція і Велика Британія вирішили приєднатись до нещодавно створеної Коаліції дронів для України. про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, передає УНН.

Деталі 

Зокрема, міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив про це рішення під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня. 

Також про намір приєднатися до Коаліції – і стати її співлідером разом з Латвією – оголосила Велика Британія.

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Тож тепер Коаліція дронів налічує чотири країни-учасниці - Україна, Латвія, Швеція та Британія.

Нагадаємо

Україна та Латвія формують Коаліцію з протидії безпілотникам та радіоелектронній боротьбі для посилення бойових операцій, особливо у сфері стратегічного використання безпілотників.

  Зазначається, що ініціатором створення коаліції виступила Латвія. За словами латвійської сторони, ця ініціатива допоможе українським військовим у війні, де використання дронів стало важливим елементом бойових дій.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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