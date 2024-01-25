Швеція та Велика Британія приєдналися до Коаліції дронів для України
Київ • УНН
Швеція і Велика Британія приєдналися до Коаліції безпілотників на чолі з Україною і Латвією для підтримки бойових операцій, зокрема, стратегічного використання безпілотників.
Швеція і Велика Британія вирішили приєднатись до нещодавно створеної Коаліції дронів для України. про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, передає УНН.
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Зокрема, міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив про це рішення під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня.
Також про намір приєднатися до Коаліції – і стати її співлідером разом з Латвією – оголосила Велика Британія.
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Тож тепер Коаліція дронів налічує чотири країни-учасниці - Україна, Латвія, Швеція та Британія.
Нагадаємо
Україна та Латвія формують Коаліцію з протидії безпілотникам та радіоелектронній боротьбі для посилення бойових операцій, особливо у сфері стратегічного використання безпілотників.
Зазначається, що ініціатором створення коаліції виступила Латвія. За словами латвійської сторони, ця ініціатива допоможе українським військовим у війні, де використання дронів стало важливим елементом бойових дій.