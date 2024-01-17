Україна та Латвія створюють Коаліцію дронів – Міноборони

Україна та Латвія створюють Коаліцію дронів та РЕБ, до якої будуть приєднуватись країни-союзники. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України, передає УНН.

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Зазначається, що ініціатором створення коаліції виступила Латвія. Ця пропозиція була оголошена ще у грудні 2023 року під час зустрічі Міністра оборони Латвії Андріса Спрудса з Міністром оборони України Рустемом Умєровим.

За словами латвійської сторони, ця ініціатива допоможе українським військовим у війні, де використання дронів стало важливим елементом бойових дій.

Жорстоке вторгнення росії в Україну продемонструвало стратегічну цінність та ефективність використання безпілотників у бойових діях. Ми маємо сприяти перевазі України на полі бою та демонструвати довгострокову підтримку Україні. Тому ставимо перед собою високі завдання.

У межах підготовки до зустрічі в Рамштайні, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко презентувала представникам 13 країн-учасників потребу України в безпілотних системах, засобах радіоелектронної боротьби та технологіях, що захищатимуть критичну інфраструктуру.

Воювати мають технології, а не люди. Коаліція дронів стане ще одним кроком до реалізації цієї ідеї. Це збереже багато життів. Підсилення та розвиток виробництва безпілотних систем дозволить трансформувати армію і зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю. Окремо запрошую нації до розробки програмних рішень, які створять майбутнє цієї сфери.