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Украина и Латвия создают Коалицию дронов - Минобороны

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 19:26  •  16889 просмотра

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Украина и Латвия формируют Коалицию по противодействию беспилотникам и радиоэлектронной борьбе для усиления боевых операций, особенно в сфере стратегического использования беспилотников. Дальнейшие шаги в рамках коалиции будут объявлены 23 января.

Украина и Латвия создают Коалицию дронов и РЭБ, к которой будут присоединяться страны-союзники. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что инициатором создания коалиции выступила Латвия. Это предложение было объявлено еще в декабре 2023 года во время встречи Министра обороны Латвии Андриса Спрудса с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

По словам латвийской стороны, эта инициатива поможет украинским военным в войне, где использование дронов стало важным элементом боевых действий.

Жестокое вторжение России в Украину продемонстрировало стратегическую ценность и эффективность использования беспилотников в боевых действиях. Мы должны способствовать преимуществу Украины на поле боя и демонстрировать долгосрочную поддержку Украине. Поэтому ставим перед собой высокие задачи. 

- выступил с речью Министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

В рамках подготовки к встрече в Рамштайн, заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко представила представителям 13 стран-участников потребность Украины в беспилотных системах, средствах радиоэлектронной борьбы и технологиях, которые будут защищать критическую инфраструктуру.

Воевать должны технологии, а не люди. Коалиция дронов станет еще одним шагом к реализации этой идеи. Это сохранит много жизней. Усиление и развитие производства беспилотных систем позволит трансформировать армию и сделать новейшие технологии сегодняшней реальностью. Отдельно приглашаю нации к разработке программных решений, которые создадут будущее этой сферы. 

 - обратилась к партнерам Черногоренко.

Черногоренко отметила, что украинское производство уже сейчас показывает результаты, а это - более 70 образцов беспилотных аппаратов, которые легализованы и эксплуатируются на передовой. И сейчас Украина нуждается в помощи для масштабирования производства этого вида вооружения.

В оборонном ведомстве отметили, что следующие шаги работы в рамках этой коалиции будут объявлены 23 января во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Правительство выделяет 792 млн гривен на закупку боеприпасов, тепловизоров и дронов16 январь 2024, 12:29 • 25662 просмотра

Напомним

В конце прошлой недели Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые соглашения по производству оружия, в частности беспилотников, усиление обороноспособности Украины и глобальную поддержку против российской агрессии.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Україна та Латвія створюють Коаліцію дронів – Міноборони
Ukraine and Latvia create a Coalition of drones - Ministry of Defense
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