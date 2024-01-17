Украина и Латвия создают Коалицию дронов - Минобороны

Украина и Латвия создают Коалицию дронов и РЭБ, к которой будут присоединяться страны-союзники. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что инициатором создания коалиции выступила Латвия. Это предложение было объявлено еще в декабре 2023 года во время встречи Министра обороны Латвии Андриса Спрудса с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

По словам латвийской стороны, эта инициатива поможет украинским военным в войне, где использование дронов стало важным элементом боевых действий.

Жестокое вторжение России в Украину продемонстрировало стратегическую ценность и эффективность использования беспилотников в боевых действиях. Мы должны способствовать преимуществу Украины на поле боя и демонстрировать долгосрочную поддержку Украине. Поэтому ставим перед собой высокие задачи. - выступил с речью Министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

В рамках подготовки к встрече в Рамштайн, заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко представила представителям 13 стран-участников потребность Украины в беспилотных системах, средствах радиоэлектронной борьбы и технологиях, которые будут защищать критическую инфраструктуру.

Воевать должны технологии, а не люди. Коалиция дронов станет еще одним шагом к реализации этой идеи. Это сохранит много жизней. Усиление и развитие производства беспилотных систем позволит трансформировать армию и сделать новейшие технологии сегодняшней реальностью. Отдельно приглашаю нации к разработке программных решений, которые создадут будущее этой сферы. - обратилась к партнерам Черногоренко.

Черногоренко отметила, что украинское производство уже сейчас показывает результаты, а это - более 70 образцов беспилотных аппаратов, которые легализованы и эксплуатируются на передовой. И сейчас Украина нуждается в помощи для масштабирования производства этого вида вооружения.

В оборонном ведомстве отметили, что следующие шаги работы в рамках этой коалиции будут объявлены 23 января во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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Напомним

В конце прошлой недели Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые соглашения по производству оружия, в частности беспилотников, усиление обороноспособности Украины и глобальную поддержку против российской агрессии.