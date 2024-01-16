Правительство выделяет 792 млн гривен на закупку боеприпасов, тепловизоров и дронов

Кабинет министров выделил из резервного фонда госбюджета 792 млн гривен на закупку боеприпасов, дронов и тепловизоров для Сил обороны. Об этом сообщил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Еще одно важное решение на повестке дня касается обороны государства, что является для всех нас приоритетом номер один. Из резервного фонда госбюджета выделяем 792 млн гривен на укрепление обороноспособности - сказал во время заседания Шмыгаль.

Премьер отметил, что эти дополнительные средства распределяются военными подразделениями на закупку боеприпасов, тепловизоров и дронов.

"Речь идет именно о дополнительном финансировании для каждой бригады пропорционально уплаченному в декабре НДФЛ. Усиливаем нашу армию для эффективного противодействия врагу для освобождения и защиты наших земель и скорейшей победы", - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что из 792 млн гривен, 657 млн гривен выделено министерству обороны (из них для Администрации Государственной специальной службы транспорта - 10,7 млн гривен); 10 млн 524 тыс. - ГУР; МВД выделено 100 млн 769 тыс. гривен (из них для Национальной гвардии - 62,5 млн. гривен и 38 млн 269 тыс. гривен - Госпогранслужбе); а также СБУ выделено 23,8 млн гривен.

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