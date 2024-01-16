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Уряд виділяє 792 млн гривень на закупівлю боєприпасів, тепловізорів та дронів

Уряд виділяє 792 млн гривень на закупівлю боєприпасів, тепловізорів та дронів

Київ • УНН

 • 27589 перегляди

Кабінет міністрів України виділив 792 мільйони гривень з резервного фонду бюджету країни на закупівлю боєприпасів, безпілотників і тепловізорів для Сил оборони, про що повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду держбюджету 792 млн гривень на закупівлю боєприпасів, дронів та тепловізорів для Сил оборони. Про це повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Ще одне важливе рішення на порядку денному стосується оборони держави, що є для усіх нас пріоритетом номер один. З резервного фонду держбюджету виділяємо 792 млн гривень на зміцнення обороноздатності

- сказав під час засідання Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що ці додаткові кошти розподіляються військовими підрозділами на закупівлю боєприпасів, тепловізорів та дронів.

"Мова йде саме про додаткове фінансування для кожної бригади пропорційно до сплаченого у грудні ПДФО. Посилюємо нашу армію для ефективної протидії ворогу для звільнення і захисту наших земель та якнайшвидшої перемоги", - додав Шмигаль.

Доповнення

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що з 792 млн гривень, 657 млн гривень виділено міністерству оборони (з них для Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - 10,7 млн гривень); 10 млн 524 тис. - ГУР; МВС виділено 100 млн 769 тис. гривень (з них для Національної гвардії - 62,5 млн. гривень та 38 млн 269 тис. гривень - Держприкордонслужбі); а також СБУ виділено 23,8 млн гривень.

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