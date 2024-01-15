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Швейцарія надасть Україні 1,5 млрд франків у наступні три роки

Швейцарія надасть Україні 1,5 млрд франків у наступні три роки

Київ • УНН

 • 24895 перегляди

Швейцарія має намір надати Україні 1,5 мільярда франків у період з 2025 по 2028 рік. Президент Швейцарії Віола Амхерд також повідомила про плани виділити 100 мільйонів франків на гуманітарне розмінування в Україні в період з 2024 по 2027 рік.

Швейцарія планує надати Україні 1,5 млрд франків на період з 2025 по 2028 року. Про це заявила президентка Швейцарії Віола Амхерд під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

"На підтримку України Швейцарія запланувала на період з 2025 по 2028 року 1,5 млрд франків", - сказала Амхерд.

Президентка Швейцарії наголосила, що її країна поглиблено буде займатися питанням миру в Україні.

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"Швейцарія і в майбутньому буде виступати за надійний тривалий мир в Україні. Швейцарія рада тому, що вона може зробити внесок в це. Країна вбачає особливий фокус на відбудові України. Відбудова України має стратегічне значення для стабільності континенту", - додала Амхерд.

Крім того, вона нагадала, що Федеральна рада Швейцарії виділила 100 мільйонів франків на гуманітарне розмінування в Україні в 2024-2027 роках.

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Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Швейцарії провів зустріч із головою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Еріком Нуссбаумером та головою Ради кантонів Євою Герцог, а також із головами партій і фракцій Федеральних зборів Швейцарії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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