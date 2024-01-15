Швейцарія надасть Україні 1,5 млрд франків у наступні три роки
Київ • УНН
Швейцарія має намір надати Україні 1,5 мільярда франків у період з 2025 по 2028 рік. Президент Швейцарії Віола Амхерд також повідомила про плани виділити 100 мільйонів франків на гуманітарне розмінування в Україні в період з 2024 по 2027 рік.
Швейцарія планує надати Україні 1,5 млрд франків на період з 2025 по 2028 року. Про це заявила президентка Швейцарії Віола Амхерд під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
"На підтримку України Швейцарія запланувала на період з 2025 по 2028 року 1,5 млрд франків", - сказала Амхерд.
Президентка Швейцарії наголосила, що її країна поглиблено буде займатися питанням миру в Україні.
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"Швейцарія і в майбутньому буде виступати за надійний тривалий мир в Україні. Швейцарія рада тому, що вона може зробити внесок в це. Країна вбачає особливий фокус на відбудові України. Відбудова України має стратегічне значення для стабільності континенту", - додала Амхерд.
Крім того, вона нагадала, що Федеральна рада Швейцарії виділила 100 мільйонів франків на гуманітарне розмінування в Україні в 2024-2027 роках.
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