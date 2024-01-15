Швейцария предоставит Украине 1,5 млрд франков в следующие три года

Швейцария планирует предоставить Украине 1,5 млрд франков на период с 2025 по 2028 года. Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

"На поддержку Украины Швейцария запланировала на период с 2025 по 2028 года 1,5 млрд франков", - сказала Амхерд.

Президент Швейцарии отметила, что ее страна углубленно будет заниматься вопросом мира в Украине.

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"Швейцария и в будущем будет выступать за надежный длительный мир в Украине. Швейцария рада тому, что она может внести вклад в это. Страна видит особый фокус на восстановлении Украины. Восстановление Украины имеет стратегическое значение для стабильности континента", - добавила Амхерд.

Кроме того, она напомнила, что Федеральный совет Швейцарии выделил 100 миллионов франков на гуманитарное разминирование в Украине в 2024-2027 годах.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Швейцарию провел встречу с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии Эриком Нуссбаумером и председателем Совета кантонов Евой Герцог, а также с председателями партий и фракций Федерального собрания Швейцарии.