Швейцария предоставит Украине 1,5 млрд франков в следующие три года
Швейцария намерена предоставить Украине 1,5 миллиарда франков в период с 2025 по 2028 год. Президент Швейцарии Виола Амхерд также сообщила о планах выделить 100 миллионов франков на гуманитарное разминирование в Украине в период с 2024 по 2027 год.
Меньше десятка: в ГУР рассказали, сколько самолетов А-50 осталось у россии
По словам главы Министерства обороны Украины, сбитый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 существенно повлиял на способность вражеских воздушных сил вести операции круглосуточно.
Российские войска атаковали Никопольский район артиллерией и беспилотниками-камикадзе
Российские войска атаковали Никопольский район артиллерией и беспилотниками "Камикадзе", нанеся ущерб хозяйственным постройкам. Несмотря на значительный материальный ущерб, сообщений о погибших и раненых не поступало.
Украинская делегация в Давосе провела встречи с представителями европейских стран: что известно
Украинская делегация встретилась с европейскими представителями в Давосе, чтобы обсудить Формулу мира, подготовку к Глобальному саммиту мира и европейскую интеграцию Украины. Среди тем - дальнейшая макрофинансовая поддержка Украины, обороноспособность и общие гарантии безопасности.
"Птицы" из украинских "биолабораторий": ВСУ ловко уничтожили оккупантов в окрестностях Бахмута
Украинские военные использовали беспилотник для выявления и уничтожения российских оккупантов, которые пытались штурмовать их позиции под Бахмутом.
россияне обстреливают Херсон: в городе раздаются взрывы
Войска рф длительное время обстреливают Херсон с оккупированного левого берега города. Горожан призывают держаться подальше от окон.
В течение месяца в 402 приграничных и прифронтовых учебных заведениях начнут дежурить полицейские
Украина реализует проект, в рамках которого до конца января в 402 школах вблизи российской и белорусской границ будут размещены офицеры образовательной безопасности.
Неижпапа провел онлайн-встречу с командующим ВМС Норвегии: говорили о военных потребностях Украины
Командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа провел встречу с контр-адмиралом ВМС Норвегии Оливером Бердалем, во время которой обсудил ситуацию с безопасностью в Азово-Черноморском регионе и военные потребности ВМС ВС Украины. Стороны договорились об усилении оборонных связей и боевых возможностей.
Важность участия в трибунале по агрессии рф и признание Голодомора геноцидом: о чем Зеленский говорил с главами фракций парламента Швейцарии
Во время своего визита в Швейцарию президент Украины Владимир Зеленский встретился с высокопоставленными чиновниками Швейцарии, поблагодарил их за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудил продолжающуюся российскую агрессию. Он подчеркнул роль Швейцарии в международном трибунале по этой агрессии и обсудил будущие шаги для достижения мира.
В оккупированном Мариуполе из-за халатного отношения россиян приходит в упадок один из исторических символов города
Историческая водонапорная башня в оккупированном Мариуполе разрушается из-за халатности россиян. Некогда культурный центр, башня была лишена всего имущества за два года оккупации.