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Украинская делегация в Давосе провела встречи с представителями европейских стран: что известно

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 16:47  •  5958 просмотра

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Украинская делегация встретилась с европейскими представителями в Давосе, чтобы обсудить Формулу мира, подготовку к Глобальному саммиту мира и европейскую интеграцию Украины. Среди тем - дальнейшая макрофинансовая поддержка Украины, обороноспособность и общие гарантии безопасности.

В рамках четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности и политических советников по Украинской формуле мира в Давосе украинская делегация с участием руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака провела встречи с представителями ряда европейских стран, передает УНН со ссылкой на ОП.

Во время встреч с представителями стран - членов Европейского Союза внимание было уделено вопросам двустороннего взаимодействия в контексте реализации Формулы мира и подготовки будущего Глобального саммита мира, а также вопросу европейской интеграции Украины с акцентом на дальнейшей макрофинансовой поддержке нашего государства и мероприятиях по подготовке переговорного процесса о вступлении в ЕС.

Украинская делегация встретилась с дипломатическим советником главы правительства Италии Фабрицио Саджо. Украина поблагодарила итальянских партнеров за всестороннюю помощь в противостоянии вооруженной агрессии рф и призвала к усилению оборонных возможностей, в частности ПВО, для спасения жизней украинцев и обеспечения безопасности украинских городов. Собеседники скоординировали совместные усилия в контексте нынешнего председательства Итальянской Республики в G7 и обсудили вопросы совместной работы над двусторонними гарантиями безопасности в рамках вильнюсской Совместной декларации "Большой семерки".

Также состоялась встреча с государственным секретарем Канцелярии Президента Республики Польша - руководителем Бюро по международной политике Марцином Пшидачем. Украинская сторона поблагодарила польских партнеров за всестороннюю помощь и солидарность с Украиной в противостоянии вооруженной агрессии рф. Была отмечена необходимость консолидации мира вокруг имплементации Формулы мира как единственного пути к прекращению войны. Собеседники подробно обсудили вопрос о блокировании странами Европы экспорта украинского зерна по суше после 15 сентября прошлого года. Было отмечено, что Украина рассчитывает на взвешенный и единый подход ЕС в поддержке нашего государства, которое мужественно противостоит российской агрессии, а не поспешные односторонние меры.

А еще состоялись встречи с представителями Румынии, Словакии, Чехии, Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Мальты, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Словении, Греции, Латвии Молдовы и др.

"Кроме того, украинская делегация в Давосе провела встречи с представителями Европейской комиссии, Европейского совета и Европарламента. В фокусе внимания было дальнейшее движение Украины к обретению полноправного членства в Европейском Союзе, а также обеспечение долговременной поддержки Украинского государства со стороны европейских институтов в отражении вооруженной агрессии россии", - сообщили в ОП.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Українська делегація у Давосі провела зустрічі з представниками європейських країн: що відомо
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