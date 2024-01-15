Українська делегація у Давосі провела зустрічі з представниками європейських країн: що відомо

У межах четвертої зустрічі радників з питань національної безпеки та політичних радників щодо Української формули миру у Давосі українська делегація за участю керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака провела зустрічі з представниками низки європейських країн, передає УНН із посиланням на ОП.

Під час зустрічей із представниками країн – членів Європейського Союзу увагу було приділено питанням двосторонньої взаємодії в контексті реалізації Формули миру та підготовки майбутнього Глобального саміту миру, а також питанню європейської інтеграції України з акцентом на подальшій макрофінансовій підтримці нашої держави та заходах із підготовки переговорного процесу про вступ до ЄС.

Українська делегація зустрілася з дипломатичним радником голови уряду Італії Фабріціо Саджо. Україна подякувала італійським партнерам за всебічну допомогу в протистоянні збройній агресії РФ та закликала до посилення оборонних спроможностей, зокрема ППО, задля порятунку життів українців та забезпечення безпеки українських міст. Співрозмовники скоординували спільні зусилля в контексті цьогорічного головування Італійської Республіки в G7 та обговорили питання спільної роботи над двосторонніми безпековими гарантіями в межах вільнюської Спільної декларації "Великої сімки".

Також відбулася зустріч із державним секретарем Канцелярії Президента Республіки Польща – керівником Бюро з міжнародної політики Марціном Пшидачем. Українська сторона подякувала польським партнерам за всебічну допомогу та солідарність з Україною в протистоянні збройній агресії РФ. Було наголошено на необхідності консолідації світу довкола імплементації Формули миру як єдиного шляху до припинення війни. Співрозмовники докладно обговорили питання щодо блокування країнами Європи експорту українського зерна суходолом після 15 вересня минулого року. Було зазначено, що Україна розраховує на зважений і єдиний підхід ЄС у підтримці нашої держави, яка мужньо протистоїть російській агресії, а не поспішні односторонні заходи.

А ще відбулися зустрічі із представниками Румунії, Словаччини, Чехії, Франції, Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Мальти, Болгарії, Боснії та Герцеговини, Північної Македонії, Словенії, Греції, Латвії Молдови та ін.

"Крім того, українська делегація у Давосі провела зустрічі із представниками Європейської комісії, Європейської ради та Європарламенту. У фокусі уваги був подальший рух України до набуття повноправного членства у Європейському Союзі, а також забезпечення довготривалої підтримки Української держави з боку європейських інституцій у відбитті збройної агресії росії", - повідомили в ОП.