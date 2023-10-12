Более 100 млн евро на гуманитарное разминирование: Швейцария поддержит Украину средствами
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Правительство Швейцарии выделит более 100 млн евро на гуманитарное разминирование в Украине. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Украины, передает УНН.
Сегодня стало известно, что по итогам встречи вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины Юлии Свириденко с Федеральным советником по иностранным делам Швейцарии Игнацио Кассисом достигнута договоренность на получение Украиной 100 млн евро, которые пойдут на гуманитарное разминирование.
Цитата
"Швейцарское правительство выделит более 100 млн евро на гуманитарное разминирование в Украине в течение следующих 4 лет. Во время встречи стороны обсудили потребности и направления финансирования, а также приоритеты Украины в сфере разминирования", - говорится в сообщении.
Детали
По словам Свириденко, масштабы загрязнения Украины минами и снарядами, которые не взорвались, беспрецедентные и крупнейшие со времен Второй мировой войны. Самостоятельно Украина решить проблему не в состоянии.
Также вице-премьер-министр отметила, что Украина придерживается международной системы приоритетов разминирования. В свою очередь, Игнацио Кассис заверил, что Швейцария и в дальнейшем настроена тесно сотрудничать с Правительством Украины в вопросах гуманитарного разминирования.
Ранее
Как сообщал УНН, Хорватия выделит Украине 5 млн. евро на нужды гуманитарного разминирования, еще 1,5 млн. евро пообещало выделить правительство Испании.