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Понад 100 млн євро на гуманітарне розмінування: Швейцарія підтримає Україну коштами

Понад 100 млн євро на гуманітарне розмінування: Швейцарія підтримає Україну коштами

Київ • УНН

 • 265949 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Уряд Швейцарії виділить понад 100 млн євро на гуманітарне розмінування в Україні. Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки України, передає УНН.

Сьогодні стало відомо, що за підсумками зустрічі віцепрем'єр-міністра України - міністра економіки України Юлії Свириденко з Федеральним радником із закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом досягнуто домовленості на отримання Україною 100 млн євро, які підуть на гуманітарне розмінування.

Цитата

"Швейцарський уряд виділить понад 100 млн євро на гуманітарне розмінування в Україні упродовж наступних 4 років. Під час зустрічі сторони обговорили потреби та напрямки фінансування, а також пріоритети України в сфері розмінування", - - йдеться у повідомлені.

Деталі

За словами Свириденко, масштаби забруднення України мінами та снарядами, що не вибухнули, безпрецедентні та найбільші з часів Другої світової війни. Самотужки Україна вирішити проблему не в змозі.

Також віцепрем'єр-міністр зазначила, що Україна додержується міжнародної системи пріоритетів розмінування. Своєю чергою, Ігнаціо Кассіс запевнив що Швейцарія й надалі налаштована тісно співпрацювати з Урядом України в питаннях гуманітарного розмінування.

Раніше

Як повідомляв УНН, Хорватія виділить Україні 5 млн. євро на потреби гуманітарного розмінування, ще 1,5 млн. євро пообіцяв виділити уряд Іспанії.

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