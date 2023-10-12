Понад 100 млн євро на гуманітарне розмінування: Швейцарія підтримає Україну коштами

Сьогодні стало відомо, що за підсумками зустрічі віцепрем'єр-міністра України - міністра економіки України Юлії Свириденко з Федеральним радником із закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом досягнуто домовленості на отримання Україною 100 млн євро, які підуть на гуманітарне розмінування.

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"Швейцарський уряд виділить понад 100 млн євро на гуманітарне розмінування в Україні упродовж наступних 4 років. Під час зустрічі сторони обговорили потреби та напрямки фінансування, а також пріоритети України в сфері розмінування", - - йдеться у повідомлені.

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За словами Свириденко, масштаби забруднення України мінами та снарядами, що не вибухнули, безпрецедентні та найбільші з часів Другої світової війни. Самотужки Україна вирішити проблему не в змозі.

Також віцепрем'єр-міністр зазначила, що Україна додержується міжнародної системи пріоритетів розмінування. Своєю чергою, Ігнаціо Кассіс запевнив що Швейцарія й надалі налаштована тісно співпрацювати з Урядом України в питаннях гуманітарного розмінування.

Раніше

Як повідомляв УНН, Хорватія виділить Україні 5 млн. євро на потреби гуманітарного розмінування, ще 1,5 млн. євро пообіцяв виділити уряд Іспанії.