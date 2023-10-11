Гуманітарне розмінування: Україна отримає 6,5 млн євро від Хорватії та Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Хорватія виділить Україні 5 млн. євро на потреби гуманітарного розмінування, ще 1,5 млн. євро пообіцяв виділити уряд Іспанії. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, пише УНН.
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Про це стало відомо під час проведення Міжнародної донорської конференції щодо гуманітарного розмінування в Україні, яка відбувається у Хорватії.
Зазначаєтся, що на цей захід зібрались представники понад 40 іноземних держав - міністри оборони, закордонних справ, посли та керівники іноземних організацій. Українську делегацію очолює Перший віцепрем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.
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"Прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович заявив, що вже завтра уряд цієї країни ухвалить надання Україні допомоги у гуманітарному розмінуванні в розмірі 5 мільйонів євро. Також міністр закордонних справ Іспанії з питань Європейського Союзу та співробітництва повідомив, що Іспанія виділить 1,5 мільйона євро на підтримку гуманітарного розмінування в Україні. Дякую партнерам за надану допомогу, адже гуманітарне розмінування — це одна із умов відновлення та подальшого економічного зростання нашої країни", - повідомила Свириденко.
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