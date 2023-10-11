Гуманитарное разминирование: Украина получит 6,5 млн евро от Хорватии и Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Хорватия выделит Украине 5 млн. евро на нужды гуманитарного разминирования, еще 1,5 млн. евро пообещало выделить правительство Испании. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, пишет УНН.
Детали
Об этом стало известно во время проведения международной донорской конференции по гуманитарному разминированию в Украине, которая проходит в Хорватии.
Отмечается, что на это мероприятие собрались представители более 40 иностранных государств - министры обороны, иностранных дел, послы и руководители иностранных организаций. Украинскую делегацию возглавляет первый вице-премьер-министр Украины-министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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"Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович заявил, что уже завтра правительство этой страны примет предоставление Украине помощи в гуманитарном разминировании в размере 5 миллионов евро. Также министр иностранных дел Испании по вопросам Европейского Союза и сотрудничества сообщил, что Испания выделит 1,5 миллиона евро на поддержку гуманитарного разминирования в Украине. Спасибо партнерам за оказанную помощь, ведь гуманитарное разминирование — это одно из условий восстановления и дальнейшего экономического роста нашей страны", - сообщила Свириденко.
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