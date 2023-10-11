Україна і Хорватія підписали угоду про співпрацю у сфері розмінування

Деталі

Юлія Свириденко підкреслила, що насамперед для України буде корисним досвід Хорватії в частині організації та модерації розмінування.

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«Машини для розмінування хорватського виробництва вже працюють на українських полях, роблячи землю безпечною. Влітку українські та хорватські виробники домовились про локалізацію в Україні виробництва таких машин. Сьогодні ми посилюємо взаємодію. Міжурядова угода про співробітництво в сфері розмінування розпочинає новий етап співпраці урядів, експертів, фахівців в сфері розмінування, виробників обох країн. Співпраці, кінцевою метою якої є очищення території України від мін, забезпечення безпеки українців, відновлення та розвиток нашої держави», - зазначила Юлія Свириденко.

Зазначається, що напрямки співпраці, передбачені Угодою, є складовими Стратегії протимінної діяльності, над проектом якої працює Україна. Тому Угода - дуже практичний та предметний документ, робота в рамках якого розпочнеться негайно.

Доповнення

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про співробітництво в сфері розмінування передбачає співпрацю, зокрема, за наступними напрямками:



заходи нетехнічного та технічного обстеження, розмінування, очищення територій;



навчання населення ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, надання допомоги постраждалим від мін;



розробка нормативно-правової бази та стандартних процедур у сфері протимінної діяльності;



тренінги для фахівців, обмін досвідом серед експертів, викладачів із підготовки фахівців із розмінування, передача експертних знань і кращих практик;



обмін знаннями та досвідом щодо розвитку спроможностей з виробництва засобів захисту, обладнання для пошуку мін та розмінування, у сфері підготовки та сертифікації мінно-пошукових собак;



сприяння обміну досвідом з практичного використання обладнання, що використовується у сфері розмінування.



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