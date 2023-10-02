На Херсонщині при спробі розмінувати поле загинув експерт без ліцензії

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Чкаловому в полі на російській міні підірвався псевдо розміновувач, який не мав ліценції на проведення таких небезпечних робіт. Про це повідомляє Херсонська ОДА (ОВА) у Telegram, пише УНН.

Цитата

«Власник одного з фермерських господарств усно домовився з мешканцями Миколаївської області, щоб ті провели розмінування його полів. Найняті «експерти» не мали ліцензій», - йдеться в повідомленні.

Деталі 

32-річний чоловік використав для розмінування трактор замовника, додавши до нього саморобну конструкцію.

Під час виконання робіт трактор підірвався на міні, а псевдо розміновувач загинув на місці.

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