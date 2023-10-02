На Херсонщине при попытке разминировать поле погиб эксперт без лицензии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Чкалово в поле на российской мине подорвался псевдо разминировщик, который не имел лицензии на проведение таких опасных работ. Об этом сообщает Херсонская ОГА (ОВА) в Telegram, пишет УНН.
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«Владелец одного из фермерских хозяйств устно договорился с жителями Николаевской области, чтобы те провели разминирование его полей. Нанятые «эксперты» не имели лицензий», - говорится в сообщении.
Детали
32-летний мужчина использовал для разминирования трактор заказчика, добавив к нему самодельную конструкцию.
Во время выполнения работ трактор подорвался на мине, а псевдо разминировщик погиб на месте.
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