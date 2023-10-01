У Харківській області на міні підірвався комбайн: що відомо

Інцидент трапився сьогодні, 1 жовтня, в селі Донець Чугуївського району. На щастя, обійшлося без жертв.

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“Під час збору пізніх зернових культур комбайн наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху сільськогосподарська техніка загорілася, зайнялося поле з кукурудзою. Постраждалих серед аграріїв не було”, — йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що на подію оперативно відреагували вогнеборці. Займання локалізували та загасили.

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