У Харківській області на міні підірвався комбайн: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Харківській області на міні підірвався комбайн. Загорілося поле з кукурудзою. Про це повідомляє Харківська ОВА, пише УНН.
Інцидент трапився сьогодні, 1 жовтня, в селі Донець Чугуївського району. На щастя, обійшлося без жертв.
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“Під час збору пізніх зернових культур комбайн наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху сільськогосподарська техніка загорілася, зайнялося поле з кукурудзою. Постраждалих серед аграріїв не було”, — йдеться у повідомленні.
В ОВА додали, що на подію оперативно відреагували вогнеборці. Займання локалізували та загасили.
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