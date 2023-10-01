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В Харьковской области на мине подорвался комбайн: что известно

Киев • УНН

 • 160515 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Харьковской области на мине подорвался комбайн. Загорелось поле с кукурузой. Об этом сообщает Харьковская ОВА, пишет УНН.

Инцидент случился сегодня, 1 октября, в селе Донец Чугуевского района. К счастью, обошлось без жертв.

Цитата

“Во время сбора поздних зерновых культур комбайн наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва сельскохозяйственная техника загорелась, загорелось поле с кукурузой. Пострадавших среди аграриев не было”, — говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что на событие оперативно отреагировали пожарные. Возгорание локализовали и потушили.

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