На Херсонщині через вибухівку, залишену росіянами, загинув тракторист
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. В Херсонській області внаслідок вибуху російської міни загинув 61-річний чоловік. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.
Деталі
61-річний чоловіків працював у полі, що поблизу села Новоберислав. Там він натрапив на російську міну, яка здетонувала.
Місцевий житель отримав смертельні поранення.
«Чимало полів Херсонщини – заміновані. Тож подбайте про свою безпеку, не перебувайте у місцях, які ще не обстежили сапери», - йдеться в повідомленні.
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Доповнення
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 432 тисячі 340 одиниць вибухонебезпечних предметів та 2 тисячі 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тисячі 095 одиниць авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 96 тисяч 015 гектар.