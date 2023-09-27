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На Херсонщині через вибухівку, залишену росіянами, загинув тракторист

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. В Херсонській області внаслідок вибуху російської міни загинув 61-річний чоловік. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.

Деталі

61-річний чоловіків працював у полі, що поблизу села Новоберислав. Там він натрапив на російську міну, яка здетонувала.

Місцевий житель отримав смертельні поранення.

«Чимало полів Херсонщини – заміновані. Тож подбайте про свою безпеку, не перебувайте у місцях, які ще не обстежили сапери», - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жителів лівобережжя Херсонщини закликали евакуюватись через небезпеку з боку рф

Доповнення 

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 432 тисячі 340 одиниць вибухонебезпечних предметів та 2 тисячі 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тисячі 095 одиниць авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 96 тисяч 015 гектар.

Українські Національні Новини

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