Жителів лівобережжя Херсонщини закликали евакуюватись через небезпеку з боку рф
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. росіяни використовують жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини як "живий щит", задля безпеки людям необхідно евакуюватись з громад, що знаходиться на лінію вогню. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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“Вкрай необхідно подбати про власну безпеку. Окупаційні війська використовують вас як "живий щит". Ставлять артилерію між будинками, облаштовують склади з боєприпасами та вогневі позиції у житлових кварталах, переганяють військову техніку поміж автівок з цивільними, ”, – сказав очільник ОВА.
Прокудін зазначив, що окупанти використовують підлу тактику, адже знають, що українська армія не буде воювати зі своїм народом.
Якщо ви маєте можливість евакуюватись на підконтрольну Україні територію, тимчасово покиньте громади, що знаходиться на лінію вогню”, -заявив голова області.
Тим, хто евакуювався, можна буде зателефонувати по допомогу до контактного центру ОВА: 0 800 101 102.
Доповнення
Російські окупанти протягом вівторка здійснили 119 обстрілів Херсонської області, унаслідок чого 12 людей було травмовано.