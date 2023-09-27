Росіяни поцілили по Херсонщині 119 разів: 12 людей постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Російські окупанти протягом вівторка здійснили 119 обстрілів Херсонської області, унаслідок чого 12 людей було травмовано. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 119 обстрілів, випустивши 557 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, два з них - ракетні", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі навчальних закладів, заводів, пенітенціарну установу у Херсоні; медичний заклад у Бериславі.
Через російську агресію 12 людей дістали поранення.
Також у середу о 05:00 армія рф вдарила з авіації поблизу Миколаївки Бериславського району.
Нагадаємо
Російські загарбники надвечір обстріляли з авіації лікарню у Бериславі, що в Херсонській області. Унаслідок удару у лікарні пошкоджений дах одного з відділень, харчоблок, пральня, котельня. А також гаражні, господарчі та складські приміщення.