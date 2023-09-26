Російська авіація надвечір атакувала лікарню у Бериславі - Херсонська ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Російські загарбники надвечір обстріляли з авіації лікарню у Бериславі, що в Херсонській області. Про наслідки атаки повідомила пресслужба ОВА, передає УНН.
Цитата
“російська авіація атакувала медзаклад у Бериславі!” — повідомили в ОВА.
Деталі
За даними місцевої влади через влучання російської КАБ в лікарні пошкоджений дах одного з відділень, харчоблок, пральня, котельня. А також гаражні, господарчі та складські приміщення.
Інформація щодо інших руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Залізничний рух між Херсоном та Миколаєвом відновили після обстрілу рф
Додамо
Крім того, по інформації Херсонської ОВА, цього ж вечора поблизу села Калинівське на міні, залишеній росіянами, підірвався 44-річний чоловік. У нього поранення ніг.
Мешканців Херсонщини закликають за жодних обставин не відвідуйте місця, котрі ще не обстежили сапери. Адже в регіоні залишається високий рівень мінної небезпеки.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що ворог вкотре за день атакував Херсон. Під вогнем опинились житлові квартали обласного центру. Як повідомили в Херсонській ОВА, під час останньої атаки поранення зазнали троє людей.