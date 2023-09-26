Російська авіація надвечір атакувала лікарню у Бериславі - Херсонська ОВА

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“російська авіація атакувала медзаклад у Бериславі!” — повідомили в ОВА.

Деталі

За даними місцевої влади через влучання російської КАБ в лікарні пошкоджений дах одного з відділень, харчоблок, пральня, котельня. А також гаражні, господарчі та складські приміщення.

Інформація щодо інших руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.

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Додамо

Крім того, по інформації Херсонської ОВА, цього ж вечора поблизу села Калинівське на міні, залишеній росіянами, підірвався 44-річний чоловік. У нього поранення ніг.

Мешканців Херсонщини закликають за жодних обставин не відвідуйте місця, котрі ще не обстежили сапери. Адже в регіоні залишається високий рівень мінної небезпеки.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що ворог вкотре за день атакував Херсон. Під вогнем опинились житлові квартали обласного центру. Як повідомили в Херсонській ОВА, під час останньої атаки поранення зазнали троє людей.