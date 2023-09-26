Залізничний рух між Херсоном та Миколаєвом відновили після обстрілу рф
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном, який було обмежено через нічну атаку російських військ, повністю відновили, повідомляє УНН із посиланням на Укрзалізницю.
Цитата
«Рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном повністю відновлено», - йдеться у повідомленні у Telegram.
Доповнення
Керівник з пасажирських комунікацій Олександр Шевченко в ефірі телемарафону зазначив, що рух зупиняли через пошкодження колій після нічого обстрілу.
Під час ремонту колій людей з Херсона до Миколаєва і з Миколаєва до Херсона довозили автобусами.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у результаті ворожого обстрілу інфраструктури на Миколаївщині тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном.