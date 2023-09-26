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Через обстріл рф Миколаївщини обмежено рух поїздів: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. У результаті ворожого обстрілу інфраструктури на Миколаївщині тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном, повідомляє УНН із посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

Внаслідок російського обстрілу не буде курсувати поїзд 218 до Херсона. Пасажирів буде доставлено шатловими автобусами, організованими у співпраці з Миколаївською військовою адміністрацією.

Такий же трансфер очікує на пасажирів на дільниці Херсон-Миколаїв.

Роботи по відновленню руху тривають, зазначили в Укрзалізниці.

Доповнення

Росіяни у понеділок ввечері завдали ракетного удару по Миколаївській області, влучили в інфраструктурний об’єкт на околицях обласного центру. Уночі в області сили ППО збили шість «шахедів», уламки збитого дрону потрапили на територію агропідприємства, виникла пожежа.

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