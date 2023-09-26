Через обстріл рф Миколаївщини обмежено рух поїздів: що відомо

Деталі

Внаслідок російського обстрілу не буде курсувати поїзд 218 до Херсона. Пасажирів буде доставлено шатловими автобусами, організованими у співпраці з Миколаївською військовою адміністрацією.

Такий же трансфер очікує на пасажирів на дільниці Херсон-Миколаїв.

Роботи по відновленню руху тривають, зазначили в Укрзалізниці.

Доповнення

Росіяни у понеділок ввечері завдали ракетного удару по Миколаївській області, влучили в інфраструктурний об’єкт на околицях обласного центру. Уночі в області сили ППО збили шість «шахедів», уламки збитого дрону потрапили на територію агропідприємства, виникла пожежа.